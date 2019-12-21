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    Помер колишній воротар збірної СССР з футболу

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    Юрій Пшеничников був чемпіоном СССР-1970 - Помер колишній воротар збірної СССР з футболу
    Юрій Пшеничников був чемпіоном СССР-1970
    Фото з відкритих джерел

    Юрій Пшеничников прожив 79 років

    20 грудня на 80-му році життя не стало колишнього воротаря збірної СССР з футболу Юрія Пшеничникова.

    Пшеничников народився 2 червня 1940 року в Ташкенті (Узбекистан) і там, за місцеву команду «Трудові резерви», починав грати у футбол. З 1960-го по 1967 рік Юрій виступав за флагмана узбецького футболу, клуб Пахтакор». Звідти він отримав перші запрошення в збірну СССР, за яку загалом виступав з 1966 по 1970 роки і провів 19 матчів, у яких пропустив 21 м’яч.

    В 1968-1971 роках Пшеничников грав за московський ЦСКА. У 1968 році він став володарем призу «Воротар року», а в 1970 році завоював з «армєйцамі» титул чемпіона СССР.

    Завершив кар’єру Пшеничников у 1972 році в складі «Пахтакора».

    У 1978 році екс-воротар почав тренерську кар'єру і працював до 2007 року в основному в російських клубах, а також на нетривалий час перебирався на роботу в екзотичні Лаос та Мадаґаскар.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть ФК ЦСКА (Москва) Юрій Пшеничников ФК «Пахтакор»
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