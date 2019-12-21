Помер колишній воротар збірної СССР з футболу



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Юрій Пшеничников був чемпіоном СССР-1970 Фото з відкритих джерел

Юрій Пшеничников прожив 79 років

20 грудня на 80-му році життя не стало колишнього воротаря збірної СССР з футболу Юрія Пшеничникова.

Пшеничников народився 2 червня 1940 року в Ташкенті (Узбекистан) і там, за місцеву команду «Трудові резерви», починав грати у футбол. З 1960-го по 1967 рік Юрій виступав за флагмана узбецького футболу, клуб Пахтакор». Звідти він отримав перші запрошення в збірну СССР, за яку загалом виступав з 1966 по 1970 роки і провів 19 матчів, у яких пропустив 21 м’яч.

В 1968-1971 роках Пшеничников грав за московський ЦСКА. У 1968 році він став володарем призу «Воротар року», а в 1970 році завоював з «армєйцамі» титул чемпіона СССР.

Завершив кар’єру Пшеничников у 1972 році в складі «Пахтакора».

У 1978 році екс-воротар почав тренерську кар'єру і працював до 2007 року в основному в російських клубах, а також на нетривалий час перебирався на роботу в екзотичні Лаос та Мадаґаскар.