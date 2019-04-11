У Парижі відбулася акція на підтримку Сенцова та інших бранців Кремля



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Своєю акцією студенти нагадали жителям Франції, що 10 травня виповнюється 5 років, як Сенцов незаконно утримується у російській в'язниці

Організаторами перфомансу на підтримку Сенцова виступили студенти Української академії лідерства

У центрі Парижа відбулася мистецька акція на підтримку режисера Олега Сенцова та усіх українських в’язнів Кремля.

Організаторами перфомансу виступили студенти Української академії лідерства за підтримки глобальної акції #SaveOlegSentsov та української діаспори, повідомляє Укрінформ.

«Учасники акції у двохвилинному «фрізі» (статичному положенні – ред.) продемонстрували – митець не може бути терористом. Без митця процес зупиняється. Тим самим ми закликаємо владу Франції допомогти повернути Олега Сенцова і решту політв’язнів», – розповів Нікіта Мєкєнзін, головний організатор акції.

За задумом перфоменсу, на площі Республіки у центрі Парижа студенти облаштували повноцінний знімальний майданчик: підготували камери, звук, освітлення, виставили продакшн-команду та акторів для зйомки фільму. Щоб розпочати зйомку, асистент режисера вийшла до камери, підняла «хлопавку» – і все завмерло. Адже процес зйомок «заморожений» через відсутність головної постаті на майданчику – режисера.

Своєю акцією студенти нагадали жителям Франції, що 10 травня виповнюється 5 років, як Сенцов незаконно утримується у російській в'язниці.

«Нам важливо, щоб про це пам’ятали не тільки українці, які зараз можливо трохи відволіклись на політичні баталії, але так само і європейці, в яких в травні є свої вибори. У Європі, на жаль, у щоденній рутині забувають, що в трьох годинах лету від Парижа є війна – велика повномасштабна війна між двома країнами, перша в Європі з часів Другої Світової війни», – відзначив керівник комунікацій Української академії лідерства Ярема Дух.

11 та 12 квітня подібні акції пройдуть у Берліні, Гаазі, Братиславі, Брюсселі та Празі.

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова було засуджено в Росії до 20 років колонії суворого режиму в серпні 2015 року нібито за підготовку терактів в Криму. Він відбуває покарання в місті Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

Стан Сенцова після завершення тривалого голодування значно покращився, він набрав вагу, займається спортом та творчістю, повідомила адвокатка Ольга Дінзе, яка відвідала Сенцова в колонії у Лабитнангі 1 березня.