Став відомий стан Олега Сенцова



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Сенцов «почуває себе нормально»

За даними адвоката в’язня Кремля, Сенцов набрав вагу

Стан українського політв'язня, режисера Олега Сенцова, який перебуває у російській колонії, значно покращився, він набрав вагу, займається спортом та творчістю. Про це у коментарі Громадському повідомила адвокатка Ольга Дінзе, яка відвідала Сенцова в колонії у Лабитнангі 1 березня.

За її словами, Сенцов «почуває себе нормально» та добре харчується.

Адвокатка розповіла, що українець має достатньо часу на заняття спортом та творчістю. «У вільний час від марширування, він займається спортом, там є спеціальна площадка, де перекладина та бруси. Також він має час на творчість, займається», — розповіла Дінзе.

Також, за словами адвокатки, Сенцов «істотно набрав вагу». «Він після голодовки до невпізнання схуд, але зараз він набрав вагу, він важить, на вигляд, біля 90 кілограмів», — сказала Дінзе.

Раніше сестра політв’язня Наталія Каплан повідомила, що Сенцов надіслав їй листа. За її словами, Сенцов продовжує активно працювати попри умови в колонії.

Як повідомлялося, російська правозахисниця Тетяна Щур розповіла, що Сенцову не доставляють «Новую газету», передплату на яку йому оформила редакція видання.