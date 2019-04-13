У Парламент Індонезії обирається Михайло Горбачов



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Батьки індонезійця свого часу дали йому ім'я першого радянського президента, вважаючи такий вибір «крутим»

Індонезійська політик Михайло Горбачов, якого батьки назвали на честь першого президента СРСР, висунув свою кандидатуру на парламентські вибори в Індонезії. Про це пише «Прямий» канал із посиланням на New Straits Times.

Зазначається, що раніше індонезієць з повним ім'ям Михайло Горбачов Дом (Mikhail Gorbachev Dom) займався дослідженнями в галузі навколишнього середовища.

Він розповів виданню, що його батьки були так впевнені, що у них в сім'ї з'явиться дівчинка, що навіть не придумали чоловічого імені. Тому коли народився хлопчик вони похапцем підібрали йому ім'я першого радянського президента, вважаючи такий вибір «крутим».

Зазначимо, що парламентські вибори в Індонезії пройдуть 17 квітня.