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    У парламент Молдови ймовірно пройдуть три партії – дослідження

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    Парламентські вибори у Молдові призначили на 11 червня - У парламент Молдови ймовірно пройдуть три партії – дослідження
    Парламентські вибори у Молдові призначили на 11 червня
    Фото з відкритих джерел

    До парламенту мають шанси пройти лише три політичні партії

    Результати соціологічного опитування у Молдові свідчать, що наразі у парламент мають шанси пройти лише три політичні партії: пропрезидентська «Дія та солідарність» (PAS), блок соціалістів та комуністів Ігоря Додона та Володимира Вороніна та партія «Шор», передає кореспондент «Главкому».

    Дослідження проводилося у формі телефонного опитування неурядовою організацією WatchDog.md та Інститутом публічних політик. За даними дослідників, якби дострокові вибори пройшли у наступну неділю, в парламент би потрапили три партії із наступним розподілом підтримки: «Дія і солідарність» (PAS) – 50,5% голосів, виборчий блок ПКРМ і ПСРМ 32,5% голосів і партія «ШОР» – 5,1% голосів.

    Виборчому блоку «Ренато Усатий» для подолання бар’єру на разі не вистачить 2%, щоб пройти в парламент. Також згідно з даними опитування, партія «Платформа Гідність і Правда» (DA) отримає 2%.

    Як відомо, дострокові парламентські вибори у Молдові заплановані на 11 липня. Президентка Молдови Мая Санду 28 квітня підписала указ про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів – після того, як Конституційний суд визнав неконституційним введення надзвичайного стану в Молдові.

    До слова, також «Главком» писав, що прокуратура Молдови поновила розслідування щодо корупційних схем навколо імпорту електроенергії з України.

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    Теги: соцопитування суд вибори Молдова партії парламент Майя Санду
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    У парламент Молдови ймовірно пройдуть три партії – дослідження