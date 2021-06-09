У парламент Молдови ймовірно пройдуть три партії – дослідження

До парламенту мають шанси пройти лише три політичні партії

Результати соціологічного опитування у Молдові свідчать, що наразі у парламент мають шанси пройти лише три політичні партії: пропрезидентська «Дія та солідарність» (PAS), блок соціалістів та комуністів Ігоря Додона та Володимира Вороніна та партія «Шор», передає кореспондент «Главкому».

Дослідження проводилося у формі телефонного опитування неурядовою організацією WatchDog.md та Інститутом публічних політик. За даними дослідників, якби дострокові вибори пройшли у наступну неділю, в парламент би потрапили три партії із наступним розподілом підтримки: «Дія і солідарність» (PAS) – 50,5% голосів, виборчий блок ПКРМ і ПСРМ 32,5% голосів і партія «ШОР» – 5,1% голосів.

Виборчому блоку «Ренато Усатий» для подолання бар’єру на разі не вистачить 2%, щоб пройти в парламент. Також згідно з даними опитування, партія «Платформа Гідність і Правда» (DA) отримає 2%.

Як відомо, дострокові парламентські вибори у Молдові заплановані на 11 липня. Президентка Молдови Мая Санду 28 квітня підписала указ про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів – після того, як Конституційний суд визнав неконституційним введення надзвичайного стану в Молдові.

До слова, також «Главком» писав, що прокуратура Молдови поновила розслідування щодо корупційних схем навколо імпорту електроенергії з України.