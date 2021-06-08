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    «Слуга народу», «Європейська солідарність» та ОПЗЖ лідирують у партійних рейтингах – КМІС

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    За &laquo;Слуг народу&raquo; готові голосувати 17,7% серед тих, хто збирається голосувати та визначився - «Слуга народу», «Європейська солідарність» та ОПЗЖ лідирують у партійних рейтингах – КМІС
    За «Слуг народу» готові голосувати 17,7% серед тих, хто збирається голосувати та визначився
    Фото з відкритих джерел

    Оприлюднено свіжі електоральні настрої українців

    Три політичні сили мають приблизно однакову електоральну підтримку, якщо зважати на соціологічну похибку. Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології із 27 травня по 1 червня 2021 року.

    За партію «Слуга народу» готові голосувати 17,7% серед тих, хто збирається голосувати та визначився, за «Європейську солідарність» – 15,4%, за ОПЗЖ – 14,7%.

    • Партія «Батьківщина» – 13,9%,
    • «Сила і честь» – 8%,
    • «Українська стратегія Гройсмана» – 5,8%,
    • Радикальна партія Ляшка – 5%,
    • Партія «Наші» – 4,6%,
    • «Партія Шарія» – 4,5%.

    Інші партії мають нижчу підтримку. У президентському рейтингу лідирують Володимир Зеленський та Петро Порошенко. За Володимира Зеленського готові проголосувати 27,3% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. За Петра Порошенка – 14,6% серед тих, хто збирається голосувати та визначився з вибором.

    На третьому місці – Юлія Тимошенко з 11,9%.

    Четверте місце ділять з приблизно однаковою підтримкою Ігор Смешко (9,5%) та Юрій Бойко (9,2%).

    Інші кандидати мають нижчу підтримку. Всеукраїнське опитування громадської думки проведене 27 травня – 1 червня 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI).

    Водночас більше половини українців – проти другого терміну Зеленського. Більшість респондентів – 54,4% – вважають, що за останні два роки фінансове становище їхньої родини погіршилося.

    Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

    Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

    Теги: Петро Порошенко Батьківщина Європейська солідарність вибори партії політика Радикальна партія Володимир Зеленський Опозиційна платформа — За життя партія Слуга народу Сила і честь Українська стратегія
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    «Слуга народу», «Європейська солідарність» та ОПЗЖ лідирують у партійних рейтингах – КМІС