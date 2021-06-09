Прокуратура Молдови поновила розслідування щодо корупційних схем навколо імпорту електроенергії з України

У 2008 році Молдова купувала електроенергію в України через посередника

За попередніми підрахунками різниця у тарифах завдавала збитків бюджету Молдови на суму $14,5 млн

Суд у Кишиневі зобов’язав Генеральну прокуратуру Молдови поновити кримінальне провадження щодо ймовірних схем навколо імпорту електроенергії з України у 2008 році, який здійснювався через фірму-посередника, зареєстровану на Кіпрі, передає кореспондент «Главкому».

«Після 3,5 років після того, як я звернувся у прокуратуру щодо схем навколо закупівлі електроенергії з України, після баталій із прокуратурою, 6 червня, у судовій інстанції, прокурори були зобов’язані відновити перевірку. Суд їх зобов’язав відкрити кримінальне провадження. Всім відомо, що у цьому замішаний Ігор Додон, але половина від грошей, які їм вдалося отримати від цих оборудок направлялися на офшорні рахунки Влада Плахотнюка», – розповів ексрадник президента з енергетичних питань Сергій Тофілат.

Він підкреслив, що наразі мова йде лише про кримінальне провадження в якому не йдеться про факт винуватості цих осіб.

Разом з тим, Тофілат повідомив, що молдовську делегацію до Києва для підписання контракту на поставки електроенергії у 2008 році очолював експрезидент Ігор Додон. За його підрахунками республіці Молдова таким чином було нанесено 14,5 млн доларів збитків. Крім Ігоря Додона перевірка буде здійснюватися і щодо інших членів уряду того періоду.

«Як функціонувала ця схема: до квітня 2008 року Республіка Молдова отримувала електроенергію напряму без посередників від української компанії «Укренерго», але вже у квітні 2008 молдовський уряд направив делегацію в Київ для обговорення нового енергетичного контракту. Цю делегацію очолював Ігор Додон, який в той період був міністром економіки… В результаті цих перемовин в Києві, від травня Республіка Молдова має вже два контракти: за першим ми купували електроенергію напряму, а вже за другим – через посередника «Energopartner» KFT.

За попередніми підрахунками різниця у тарифах завдавала збитків бюджету Молдови на суму 14,5 млн доларів.

Раніше провадження було закрите у 2017 році, однак у 2020 Тофілат знову звернувся в Генеральну прокуратуру, представивши нові докази шахрайських схем.

Між іншим, як підрахували фахівці, Україна втратила через імпорт струму з Росії і Білорусі 3,1 млрд грн.