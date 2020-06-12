Баканов розказав, на що готова піти СБУ задля державної безпеки



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Баканов нагадав, що днями в Запоріжжі СБУ завадила укладанню збиткового контракту на мільйони гривень в екологічній сфері з фірмою, що перебуває під санкціями Фото: пресцентр СБУ

СБУ не втручається у господарські чи корпоративні конфлікти, однак тримає на контролі ризики для національної безпеки, - глава спецслужби

Служба безпеки України готова до посилення співпраці з представниками місцевої влади задля більш ефективної нейтралізації ризиків для державної безпеки. Про це Голова СБУ Іван Баканов заявив у Запоріжжі під час спільної координаційної наради з керівниками центральних та обласних силових структур, передає пресцентр СБУ.

«Для Служби безпеки і для мене, як її Голови, контррозвідка – один із ключових напрямів роботи. Тим більше, в такому важливому регіоні. Протидія будь-яким проявам сепаратизму, захист національної державності, боротьба з тероризмом і кіберзагрозами – ось на чому ми акцентуємо увагу. Але не забуваємо протидіяти й економічним злочинам, які напряму шкодять інтересам держави», – заявив Іван Баканов.

Він підкреслив, що СБУ не втручається у господарські чи корпоративні конфлікти, однак тримає на контролі ризики для національної безпеки.

Зокрема, Іван Баканов нагадав, що днями в Запоріжжі Служба завадила укладанню збиткового контракту на мільйони гривень в екологічній сфері з фірмою, яка перебуває під санкціями, зокрема, за співпрацю з так званими «Л/ДНР».

За його словами, подібні зловживання можливі через недостатню комунікацію між органами влади на місцях та Службою.

«Сподіваюся, що новий очільник Запорізької області спільно з регіональним Управлінням СБУ налагодять ефективну взаємодію для спільного захисту державних інтересів», – підкреслив Іван Баканов.

Нагадаємо, що сьогодні Іван Баканов відвідав із робочою поїздкою Запорізьку область і взяв участь у церемонії представлення нового голови ОДА Віталія Боговіна.

Також у робочому візиті брали участь міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, генеральний прокурор Ірина Венедіктова, віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов.