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    В Одесі СБУ припинила діяльність конвертцентру, що переводив гроші клієнтів до Росії

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    В офісах конвертцентру правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію та готівку на загальну суму понад 9 млн гривень - В Одесі СБУ припинила діяльність конвертцентру, що переводив гроші клієнтів до Росії
    В офісах конвертцентру правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію та готівку на загальну суму понад 9 млн гривень
    Фото: пресцентр СБУ

    Співробітники спецслужби задокументували факт перерахування декількох сотень мільйонів рублів на територію країни-агресора

    В Одесі у межах протидії тінізації економіки держави Служба безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру з загальним обігом понад 500 мільйонів гривень.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що організатори «конверту» з початку 2020 року проводили незаконні фінансові операції через низку підконтрольних фірм.

    Серед «користувачів послуг» були, зокрема, комерційні структури, які стали переможцями у тендерах на проведення робіт та закупівлю товарів за бюджетні кошти. На замовлення «клієнтів» зловмисники переводили кошти у готівку для ухилення від податкового навантаження та виведення грошей у тіньовий сектор економіки.  

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    В Одесі СБУ припинила діяльність конвертцентру, що переводив гроші клієнтів до Росії
    В Одесі СБУ припинила діяльність конвертцентру, що переводив гроші клієнтів до Росії
    В Одесі СБУ припинила діяльність конвертцентру, що переводив гроші клієнтів до Росії
    В Одесі СБУ припинила діяльність конвертцентру, що переводив гроші клієнтів до Росії
    В Одесі СБУ припинила діяльність конвертцентру, що переводив гроші клієнтів до Росії
    Фото: пресцентр СБУ

    Конвертаційний центр також «допомагав» клієнтам переводити гроші в інші країни, в тому числі до Російської Федерації.

    Співробітники спецслужби задокументували факт перерахування декількох сотень мільйонів рублів на територію країни-агресора.

    Під час слідчих дій в офісних приміщеннях конвертцентру правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію та готівку у різних валютах на загальну суму понад 9 млн гривень. Також виявлено комп’ютерну техніку, електронні ключі та носії інформації, що містять фінансово-господарську та бухгалтерську документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.   

    Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, щодо встановлення усіх обставин протиправної діяльності. Операція проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.

    Росія СБУ кримінал гроші Одещина
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