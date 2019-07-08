У ПЦУ прокоментували інтерв’ю Філарета каналу «Росія 24»: хвороба змінила його невпізнанно



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Речник Православної церкви України Євстратій Зоря

Євстратій Зоря певен, що дії Філарета пов’язані з його станом здоров’я

Речник Православної церкви України Євстратій Зоря прокоментував інтерв’ю почесного патріарха Філарета російському пропагандистському телеканалу «Росія 24» , відео якого з’явилось у Мережі у суботу, 6 липня.

За переконанням Зорі, причиною згоди Філарета на інтерв’ю є хвороба, яка «зробила його фактичним союзником Москви у боротьбі проти Томоса».

«Хвороба змінила його невпізнанно. Ззовні нібито все залишилося звичним. Але я не можу собі навіть уявити, щоби наш Патріарх давав інтерв‘ю кремлівським пропагандистам, знаючи, для чого воно їм потрібне - щоби далі руйнувати Україну», - пише Зоря у своєму фейсбуці.

«Користуючись хворобою Патріарха Москва принижує і нищить його, а він цього вже не здатен зрозуміти. Спецслужби Кремля мстяться за те, що він колись порвав з ними. Зараз, через багато років, з‘явилася нагода відплатити, зробивши так, що їхній ворог сам себе нищить і принижує«, - додав речник ПЦУ та закликав молитись за фізичне та духовне здоров’я почесного патріарха.

Нагадаємо, 24 червня синод ПЦУ позбавив Філарета права управління Київською єпархією, а відповідно й контролю над місцевими храмами та монастирями. Також Православна церква України прийняла у безпосереднє підпорядкування митрополита Епіфанія усі монастирі та храми Києва, церковних ієрархів, які до цього підпорядковувались Філарету. Хоча Філарета й залишили єпископом ПЦУ і не відлучили від служіння.

Це рішення синод ПЦУ ухвалив після проведення Філаретом «собору» для відновлення діяльності УПЦ Київського патріархату.

У той же час «відновлений» Філаретом Київський патріархат створює власний керівний орган, синод, з п’яти єпископів, яких Православна церква України відлучила від священнослужіння.