Філарет повернув собі Київський патріархат разом з майном та не прийняв Томос



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Почесний патріарх Філарет Фото: Станілсав Груздєв, Главком

«Помісний собор», на який приїхали лише кілька ієрархів, постановив відновити УПЦ КП та нагадав, що його главою залишається Філарет

Так званий «помісний собор» УПЦ Київського патріархату постановив відновити існування ліквідованої церкви і скасував визнання Православної церкви України.

Про це йдеться в постанові «Помісного собору УПЦ КП», який роздали журналістам після з’їзду.

На «соборі» відмінили постанову Помісного собору УПЦ КП 15 грудня 2018 року. Нагадаємо, тоді ієрархами Київського патріархату було прийнято рішення про саморозпуск, а після цього відразу ж провели Об'єднавчий собор разом з представниками УАПЦ та кількома священниками УПЦ МП.

«Помісний собор заявляє і постановляє, що УПЦ КП, зареєстрована державним органом та продовжує своє існування і діяльність на благо українського народу і Української держави», - йдеться в постанові «собору».

Також на з’їзді підтвердили, що главою УПЦ КП залишається Філарет.

При цьому в постанові нагадали, що УПЦ КП «продовжує бути власником всіх коштів, всього майна… Всі банківські рахунки є рахунками Київської патріархії як юридичної особи».

Стосовно Томосу, наданому Українській православній церкві 6 січня 2019 року, то у Філарета вважають, що він не відповідає статусу автокефальних церков, і «тому ставить УПЦ в залежність від Константинопольського патріархату».

«Собор дякує Вселенському Константинопольському патріархові Варфоломію.., але нас не влаштовує зміст Томосу», - йдеться в постанові.

Як повідомлялось, 20 червня у Володимирському соборі пройшло зібрання (Філарет називає це «помісним собором») частини ієрархів, священників та мирян УПЦ Київського патріархату. На нього прибули всього кілька ієрархів з понад 40, які раніше належали до УПЦ КП.

Раніше Почесний патріарх Православної церкви України Філарет розіслав запрошення на «Собор Української православної церкви Київського патріархату». На Соборі він збирається офіційно не визнати автокефалію Української православної церкви.

Між тим, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній закликав вірян та духовенство не брати участі у заходах і діях, які руйнують єдність Помісної церкви.

На початку червня Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що т. зв. патріархат Київський не існує і ніколи не існував, а Філарет був відновлений у своєму єпископському чині як колишній митрополит Київський.

Така заява Вселенського патріарха була спричинена конфліктом між ієрархами новостроверної Української православної церкви. Почесний патріарх Філарет вважає, що в Україні досі існує УПЦ Київського патріархату. Митрополит Епіфаній це заперечує, посилаючись на рішення самого Філарета, який 15 грудня підписав постанову «помісного Собору УПЦ КП», яка передбачала фактичну ліквідацію УПЦ КП.

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