Патріарх Філарет дав інтерв’ю пропагандистському каналу «Россия24»



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В інтерв'ю пропагандистському російському телеканалу почесний патріарх Православної церкви України розкритикував зміст Томосу Фото: YouTube

Філарет заявив, що його обманули і митрополит Епіфаній і президент Петро Порошенко

Російський пропагандистський телеканал «Россия24» зняв репортаж «Нічого святого» про ситуацію з українськими церквами. У ньому росіяни використали своє інтерв’ю з почесним патріархом Православної церкви України Філаретом (Денисенком).

«Ми стали першими і єдиними російськими журналістами, з якими погодився зустрітися розкольник Філарет (Денисенко)», - ідеться в інтерв’ю пропагандистки Анни Афанасьєвої, яка вільно працює у Києві. Репортаж є у вільному доступі на YouTube.

У своєму репортажі російські пропагандисти називають Філарета розкольником. Між тим сам Філарет висловив незгоду зі змістом Томосу, наданого Україні, а також заявив, що його обманули і митрополит Епіфаній і президент Петро Порошенко.

На питання про те, чи хотім би почесний патріарх, аби між ним і п’ятим президентом України відбувся діалог, він відповів заперечно. «Це для мене немає вже ніякого значення», - сказав він. «Переді мною тепер завдання - знову зробити Київський патріархат найбільшою церквою України», - зізнався почесний патріарх Православної церкви України.