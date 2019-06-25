Філарет створює свій синод УПЦ



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Філарет не хоче судитися з Епіфанієм Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Почесний партіарх Філарет вирішив відмежуватись від Православної церкви України

Київський патріархат створює власний синод з п'яти єпископів, яких напередодні помісна Православна церква України відлучила від священнослужіння.

Почесний патріарх УПЦ Філарет планує збільшити кількість архієреїв Київського патріархату до 12. Про це заявив Філарет на прес-конференції у своїй резиденції в Києві.

«Синод є... до нього входять усі архієреї церкви. П'ятеро», - сказав він, додавши, що з часом їхня кількість зросте до 12, як це передбачає статут УПЦ КП.

Філарет підкреслив, що вони від «так званої ПЦУ відмежовуємось. Це не наша церква».

Також він заявив, що рішення помісної Православної церкви України про позбавлення його права управляти Київською єпархією «нас не стосуються».

До суду Філарет теж не збирається йти, щоб оскаржити вчорашнє рішення синоду ПЦУ.

«Поки що ми не збираємось звертатись до суду. Тому що суди у нас продажні, і там можуть захистити не правду, а правду покарати. Ми будемо збиратись до громадськості української та світової», - повідомив почесний патріарх.

Нагадаємо, 24 червня синод ПЦУ позбавив Філарета права управління Київською єпархією, а відповідно й контролю над місцевими храмами та монастирями. Також Православна церква України прийняла у безпосереднє підпорядкування митрополита Епіфанія усі монастирі та храми Києва, церковних ієрархів, які до цього підпорядковувались Філарету. Хоча Філарета й залишили єпископом ПЦУ і не відлучили від служіння.

Це рішення синод ПЦУ ухвалив після проведення Філаретом «собору» для відновлення діяльності УПЦ Київського патріархату.