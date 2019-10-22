  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Перській затоці знайшли перлину віком вісім тисяч років

    • Розсилка
    Перли були популярним товаром у торгівлі з Месопотамією - У Перській затоці знайшли перлину віком вісім тисяч років
    Перли були популярним товаром у торгівлі з Месопотамією

    Знахідка датується від 5,8 до 5,6 тис. років до н. е

    Поблизу Абу-Дабі знайшли найстарішу у світі перлину. Її вік становить майже 8 тисяч років. Про це повідомляє ВВС.

    Знахідка була виявлена під час розкопок на острові Маравах поблизу узбережжя Абу-Дабі. Раніше там були знайдені кілька археологічних об'єктів епохи неоліту.

    Вчені зазначили, що перлина вказує на розвинені економічні і культурні зв'язки. За словами глави департаменту культури і туризму Абу-Дабі Мохамеда Халіфа аль Мубарака, перлами активно торгували з однією з найдавніших цивілізацій - Месопотамією. 

    Вік перлини датується від 5,8 до 5,6 тис. років до н. е. Її покажуть у рамках експозиції 10 тис. років розкоші у філії Лувра в Абу-Дабі.

     

    Читайте також
    історія музеї ОАЕ вік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ