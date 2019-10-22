У Перській затоці знайшли перлину віком вісім тисяч років



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Перли були популярним товаром у торгівлі з Месопотамією

Знахідка датується від 5,8 до 5,6 тис. років до н. е

Поблизу Абу-Дабі знайшли найстарішу у світі перлину. Її вік становить майже 8 тисяч років. Про це повідомляє ВВС.

Знахідка була виявлена під час розкопок на острові Маравах поблизу узбережжя Абу-Дабі. Раніше там були знайдені кілька археологічних об'єктів епохи неоліту.

Вчені зазначили, що перлина вказує на розвинені економічні і культурні зв'язки. За словами глави департаменту культури і туризму Абу-Дабі Мохамеда Халіфа аль Мубарака, перлами активно торгували з однією з найдавніших цивілізацій - Месопотамією.

World's oldest pearl discovered near Abu Dhabi https://t.co/BQsVJIyvk8 — BBC News (World) (@BBCWorld) 21 октября 2019 г.

Вік перлини датується від 5,8 до 5,6 тис. років до н. е. Її покажуть у рамках експозиції 10 тис. років розкоші у філії Лувра в Абу-Дабі.