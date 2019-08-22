У Дубаї наступного року відкриють незвичайну будівлю



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Будівля матиме дві вежі, в одній - готель Me Dubai Hotel, а в іншій – офісні приміщення, дванадцять ресторанів і бар на даху

Стометровий хмарочос Opus буде неправильної форми з отвором у центрі висотою у вісім поверхів

У Дубаї 2020 року відкриють незвичайну офісну будівля, спроєктовану відомою архітекторкою Захою Хадід, повідомляє dezeen.com.

Зазначається, що стометровий хмарочос Opus буде неправильної форми з отвором у центрі висотою у вісім поверхів.

«Будівля матиме дві вежі, в одній - готель Me Dubai Hotel, а в іншій – офісні приміщення, дванадцять ресторанів і бар на даху. Вежі з'єднає атріум і триповерховий міст», - йдеться у повідомленні.

Видання інформує, що Заха Хадід – ірако-британська архітекторка і дизайнерка арабського походження, представниця деконструктивізму.

2004 року стала першою в історії жінкою, нагороджену Прітцкерівською премією (Pritzker Architecture Prize).

Дама-командор ордена Британської імперії (2012). Архітектор померла 2016 року.

Нагадаємо, у Дубаї відкриють оглядовий майданчик з панорамою на знаменитий острів Palm Jumeirah.