У «Главкомі» презентували путівник «Стежками предків: Любачівський повіт» трансляція



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Стежками предків - проєкт, що передбачає популяризацію культурної спадщини українців, які до середини ХХ століття проживали на території сучасної Польщі

Сьогодні у пресцентрі «Главкома» відбулась презентація путівника «Стежками предків: Любачівський повіт» .

Запрошені гості: Христина Дубницька, співавторка путівника.

Проєкт покликаний популяризувати культурну спадщину українців, які до середини ХХ ст. проживали на території сучасної Польщі.

У 1944-1947 роках українське населення з тих терен примусово виселили, але там і досі залишається величезна кількість української культурної спадщини.

Зазначимо, що це надзвичайно цікаве і потрібне видання, яке змусить нас знову переглянути та переосмислити сторінки нашої історії, почути пращурів і відвідати Любачівщину.

Стежками предків - проєкт, що передбачає популяризацію культурної спадщини українців, які до середини ХХ століття проживали на території сучасної Польщі. Насамперед це унікальні сакральні споруди - церкви, каплиці, придорожні фігури, також цвинтарі.

В рамках проєкту було виконано чимало «польових» досліджень, зроблено аналіз, фотофіксацію та опис об’єктів культурної спадщини українців на теренах історичної землі Любачівщини - однієї з давніх земель українського Надсяння (поряд з Ярославщиною, Перемищиною, Сяніччиною).

У підсумку досліджень було створено для громадськості України та Польщі (Львів, Київ, Перемишль, Любачів) перший україномовний друкований та цифровий путівник українськими місцями Любачівщини, доступного для масового користування.