Побачило світ репринтне видання Нобельського Четвероєвангелія, що є старішим за Пересопницьке трансляція



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Нобельське Євангеліє, написане 1520 року в селі Нобель (нині Зарічненського району на Рівненщині), збережене в єдиному екземплярі, і воно старше на 41 рік від Пересопницького

Сьогодні у пресцентрі «Главкома» відбулась пресконференція на тему: «Нобельське Четвероєвангеліє - найстаріше євангеліє Полісся»

Запрошені гості:

Отець Павло Дубінець, священик із села Морочне, уродженець Нобля, краєзнавець;

Василь Яніцький, народний депутат України VIII скликання, уродженець Зарічного, голова БФ «Наш край»;

Павло Гриценко, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту української мови НАН України.

Нобельське Четвероєвангеліє, написане 1520 року в селі Нобель на Рівненщині відтепер можна не лише побачити на фото, але й погортати та детально дослідити з наукової точки зору. Репринтне видання унікальної пам’ятки, що на 41 рік старше від відомого Пересопницького Євангелія, побачило світ за сприяння земляків-меценатів.

Євангеліє, написане 1520 року в селі Нобель Зарічненського району, зберігалося у тамтешній церкві. Але у 1856 році граф Тишкевич заснував у Вільнюсі Музей давнини, і споряджена ним на Полісся археографічна експедиція десь у 1860 році забрала Євангеліє з Нобеля. Його сліди місцева краєзнавиця Валентина Тумаш-Ляховець виявила у Вільнюсі в Бібліотеці Академії наук Литви.

Нині воно вважається найдавнішою писемною пам'яткою українського Полісся. За сприяння меценатів виготовлено 4 репринтних копії Нобельського Євангелія, одна з яких буде повернена до Нобля, а інші передані до наукових бібліотек, музеїв та інших установ.

Також тривають переговори з Бібліотекою Академії наук Литви про тимчасове експонування оригіналу в Ноблі під час відзначення 500-річчя пам’ятки, яке відзначатиметься наступного року.