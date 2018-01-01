У Перу автобус впав у 200-метрову прірву: десятки загиблих та поранених
- Вчора, 21:40
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Фото: Peru21
Водій втратив контроль над керуванням, і автобус з'їхав з шосе
Наразі автобус застряг на невеликий еспланаді, проте він може впасти у річку
У середу, 21 лютого, у Перу впав у прірву глибиною близько 200 метрів пасажирський автобус.
Як повідомляє Peru21, за останніми даними, внаслідок ДТП загинули 44 людини, ще 23 особи були госпіталізовані в лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.
Відомо, що водій втратив контроль над керуванням транспортним засобом, і автобус з'їхав з Панамериканського шосе в регіоні Арекіпа.
«Транспортний засіб впав в ущелину завглибшки близько 200 метрів... Застряг на невеликий еспланаді й ось-ось впаде у річку Оконья», - додає видання.
Нагадаємо, в Естонії пасажирський поїзд зіткнувся на переїзді з вантажівкою Scania: дев'ять людей потрапили до лікарні з травмами.