У Перу автобус впав у 200-метрову прірву: десятки загиблих та поранених

Наразі автобус застряг на невеликий еспланаді, проте він може впасти у річку

У середу, 21 лютого, у Перу впав у прірву глибиною близько 200 метрів пасажирський автобус. Як повідомляє Peru21, за останніми даними, внаслідок ДТП загинули 44 людини, ще 23 особи були госпіталізовані в лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Відомо, що водій втратив контроль над керуванням транспортним засобом, і автобус з'їхав з



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Фото: Peru21 Водій втратив контроль над керуванням, і автобус з'їхав з шосе

Наразі автобус застряг на невеликий еспланаді, проте він може впасти у річку

У середу, 21 лютого, у Перу впав у прірву глибиною близько 200 метрів пасажирський автобус.

Як повідомляє Peru21, за останніми даними, внаслідок ДТП загинули 44 людини, ще 23 особи були госпіталізовані в лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

Відомо, що водій втратив контроль над керуванням транспортним засобом, і автобус з'їхав з Панамериканського шосе в регіоні Арекіпа.

«Транспортний засіб впав в ущелину завглибшки близько 200 метрів... Застряг на невеликий еспланаді й ось-ось впаде у річку Оконья», - додає видання.

Нагадаємо, в Естонії пасажирський поїзд зіткнувся на переїзді з вантажівкою Scania: дев'ять людей потрапили до лікарні з травмами.