Пасажирський поїзд зіткнувся з вантажівкою у Естонії, є постраждалі

Поїзд і вантажівка зіткнулись на переїзді

В Естонії пасажирський поїзд зіткнувся на переїзді з вантажівкою Scania. Дев'ять людей потрапили до лікарні з травмами. Про це повідомляє видання Delfi. В аварію потрапив потяг, що прямував із Рійзіпере в Таллінн. На переїзді Кулна він зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок ДТП з рейок зійшов перший вагон і локомотив поїзда, а вантажівка була серйозно



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Поїзд і вантажівка зіткнулись на переїзді

В Естонії пасажирський поїзд зіткнувся на переїзді з вантажівкою Scania. Дев'ять людей потрапили до лікарні з травмами. Про це повідомляє видання Delfi.

В аварію потрапив потяг, що прямував із Рійзіпере в Таллінн. На переїзді Кулна він зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок ДТП з рейок зійшов перший вагон і локомотив поїзда, а вантажівка була серйозно деформованою. Потрібна була допомога рятувальників, щоб дістати водія з кабіни.

Дев'ятьох осіб доставлено в лікарню. Двоє з них - водій вантажівки і машиніст поїзда, вони у важкому стані. Ділянку дороги на місці ДТП буде закрито, мінімум, на добу.

Правоохоронці зараз з'ясовують усі обставини аварії.