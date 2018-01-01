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    Пасажирський поїзд зіткнувся з вантажівкою у Естонії, є постраждалі

    Поїзд і вантажівка зіткнулись на переїзді
    В Естонії пасажирський поїзд зіткнувся на переїзді з вантажівкою Scania. Дев'ять людей потрапили до лікарні з травмами. Про це повідомляє видання Delfi. В аварію потрапив потяг, що прямував із Рійзіпере в Таллінн. На переїзді Кулна він зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок ДТП з рейок зійшов перший вагон і локомотив поїзда, а вантажівка була серйозно
    • Сьогодні, 14:58
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    Поїзд і вантажівка зіткнулись на переїзді

    В Естонії пасажирський поїзд зіткнувся на переїзді з вантажівкою Scania. Дев'ять людей потрапили до лікарні з травмами. Про це повідомляє видання Delfi.

    В аварію потрапив потяг, що прямував із Рійзіпере в Таллінн. На переїзді Кулна він зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок ДТП з рейок зійшов перший вагон і локомотив поїзда, а вантажівка була серйозно деформованою. Потрібна була допомога рятувальників, щоб дістати водія з кабіни.

    Дев'ятьох осіб доставлено в лікарню. Двоє з них - водій вантажівки і машиніст поїзда, вони у важкому стані. Ділянку дороги на місці ДТП буде закрито, мінімум, на добу.

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    Пасажирський поїзд зіткнувся з вантажівкою у Естонії, є постраждалі
    Пасажирський поїзд зіткнувся з вантажівкою у Естонії, є постраждалі
    Пасажирський поїзд зіткнувся з вантажівкою у Естонії, є постраждалі
    Пасажирський поїзд зіткнувся з вантажівкою у Естонії, є постраждалі
    Пасажирський поїзд зіткнувся з вантажівкою у Естонії, є постраждалі
    Пасажирський поїзд зіткнувся з вантажівкою у Естонії, є постраждалі
    Пасажирський поїзд зіткнувся з вантажівкою у Естонії, є постраждалі

    Правоохоронці зараз з'ясовують усі обставини аварії.

    ДТП дороги Естонія вантажівки потяг водій
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