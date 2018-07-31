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    У Первомайську вантаж з фури рухнув на пішохода, чоловік загинув

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    У Первомайську вантаж з фури рухнув на пішохода, чоловік загинув
    Фото: Відділ комунікації поліції Миколаївської області

    ДТП сталася по вул. Київській поблизу автозаправної станції

    У Первомайську внаслідок перекидання вантажу фури загинув пішохід.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

    ДТП сталася вранці 31 липня по вул. Київській поблизу автозаправної станції.

    «26-річний водій Renault Magnum не впорався із керуванням та допустив перекидання вантажу на узбіччя автодороги, по якому, за попередніми даними, йшов пішохід. Внаслідок ДТП чоловік-пішохід загинув, водій зазнав численних тілесних ушкоджень», - заявили в поліції.

    Правоохоронці встановлюють особу загиблого.

    За вказаним фактом слідчими проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч. 2 ст.286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

    Водію загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Тривають слідчі дії.

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    У Первомайську вантаж з фури рухнув на пішохода, чоловік загинув
    У Первомайську вантаж з фури рухнув на пішохода, чоловік загинув
    У Первомайську вантаж з фури рухнув на пішохода, чоловік загинув
    Фото: Відділ комунікації поліції Миколаївської області

    Нагадаємо, на автодорозі Київ – Чоп у Львівській області зіткнулися легковик та вантажівка, в результаті ДТП загинула жінка.

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