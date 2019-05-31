У Північній Кореї після провалу переговорів з Трампом стратили групу дипломатів - ЗМІ



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Зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Ина пройшла 27-28 лютого у місті Ханой у В’єтнамі

Спецпредставника КНДР в США Кім Хьок Чхоля розстріляли у березні разом зі ще чотирма дипломатами, пише The Chosun Ilbo

Влада КНДР стратила спецпредставника країни щодо США Кім Хьок Чхоля після провалу перемовин у В’єтнамі з президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише південнокорейська газета The Chosun Ilbo з посиланням на власні джерела.

За даними видання, Кім Хьок Чхоля розстріляли у березні разом зі ще чотирма дипломатами, які брали участь у підготовці саміту. Їх всіх звинуватили у шпигунстві на користь США.

Були покарані також інші члени делегації, зокрема Кім Йон Чхоля, якого вважали правою рукою лідера КНДР Кім Чен Ина, було відправлено до виправних таборів. Також до в’язниць потрапили перекладач Кім Чен Ина та ще одна представниця делегації.

Крім того, рідна сестра лідера КНДР – Кім Йо Чжон, а словами джерел, після саміту у В’єтнамі перестала з’являтись на публіці.

Як відомо, зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Ина тривала 27-28 лютого у місті Ханой у В’єтнамі. За її результатами вони залишили місце проведення саміту без досягнення жодних домовленостей. Трамп розповів, що перемовини з лідером КНДР Кім Чен Ином провалилися через те, що останні вимагали повного скасування санкцій.

Джерело: ТСН