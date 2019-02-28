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    Лідери США і КНДР не досягли угоди на саміті

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    Президент США Дональд Трамп і голова Державної ради КНДР Кім Чен Ин завершили другий саміт&nbsp; - Лідери США і КНДР не досягли угоди на саміті
    Президент США Дональд Трамп і голова Державної ради КНДР Кім Чен Ин завершили другий саміт 

    Кортежі Трампа і Кім Чен Ина покинули місце проведення переговорів в Ханої

    У Білому домі заявляють, що спільної угоди між президентом США Дональдом Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином на їхньому другому саміті досягнуто не було. Про це повідомляє CNN.

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    «На цей момент угоди досягнуто не було, але їхні відповідні команди з нетерпінням чекають зустрічі в майбутньому», - зазначила прес-секретар Сара Сандерс.

    Сандерс додала: «Президент США Дональд Трамп і голова Державної ради КНДР Кім Чен Ин провели дуже хороші і конструктивні зустрічі у Ханої, В'єтнам, 27-28 лютого 2019 року».

    «Два лідери обговорили різні способи просування концепції денуклеаризації і з питань економіки», - вказала вона.

    Наразі кортежі Трампа і Кім Чен Ина покинули місце проведення переговорів в Ханої.

    Раніше повідомлялося, що переговори між президентом США Дональдом Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином завершилися раніше, ніж очікувалося.

    Нагадаємо, в четвер у в’єтнамському Ханої триває другий день саміту президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина, де головним питанням є ядерне роззброєння Північної Кореї. Лідери провели півгодинну зустріч тет-а-тет та переговори у розширеному форматі.

    Перед початком другого дня саміту Трамп сказав, що не квапиться укласти добру угоду з КНДР, але назвав зустріч чудовою. Кім Чен Ин заявив, що поки передчасно робити прогнози результатів зустрічі, але «інстинктивно відчуває, що хороший результат буде досягнуто». 

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