  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У поліції показали відео зухвалого пограбування ювелірного магазину в Херсоні

    • Розсилка
    <p>Один з нападників на ювелірний магазин, скріншот з відео</p>

    Один з нападників на ювелірний магазин, скріншот з відео

    Підозрюваних розшукують на території п’яти областей

    Поліція оприлюднила відео з камер спостереження, які зафіксували, як відбувався розбійний напад на ювелірний магазин у Херсоні.

    Як написав на сторінці у Facebook перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін, підозрюваних розшукують на території п’яти областей - Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій.

    «Це озброєна банда. До складу банди входить п’ять осіб. Можна сказати, що це дуже небезпечні особи, які володіють зброєю. Жодна особа не брала участі у складі Збройних сил або інших правоохоронних органів на сході нашої держави. Звичайна банда, сформована для скоєння тяжких злочинів», – зазначив Аброськін.

    Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваних і вилучили значну кількість зброї, гранат, боєприпасів і коштовностей.

    Поліція підозрює нападників у ще майже 20 розбійних нападах.

    Нагадаємо, у Херсоні в понеділок ввечері, 14 травня, зловмисники вчинили розбійний напад на ювелірний магазин у торгово-розважальному центрі. При спробі затримання поліцейськими грабіжники вчинили збройний опір, спалили одну зі своїх машин і зникли.

    Поліцейські встановили, що у магазин увірвалися декілька чоловіків у масках. Погрожуючи предметами, схожими на зброю, зловмисники заволоділи ювелірними виробами. Ніхто із громадян не постраждав. Після вчинення злочину підозрювані втекли на автомобілі невідомої марки.

    У п’яти областях України введено в дію оперативний план «Сирена» у зв’язку з розбійним нападом.

    Читайте також
    Національна поліція України банда кримінал напад пограбування грабіжники Херсон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ