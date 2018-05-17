У поліції показали відео зухвалого пограбування ювелірного магазину в Херсоні

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Один з нападників на ювелірний магазин, скріншот з відео

Підозрюваних розшукують на території п’яти областей

Поліція оприлюднила відео з камер спостереження, які зафіксували, як відбувався розбійний напад на ювелірний магазин у Херсоні.

Як написав на сторінці у Facebook перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін, підозрюваних розшукують на території п’яти областей - Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій.

«Це озброєна банда. До складу банди входить п’ять осіб. Можна сказати, що це дуже небезпечні особи, які володіють зброєю. Жодна особа не брала участі у складі Збройних сил або інших правоохоронних органів на сході нашої держави. Звичайна банда, сформована для скоєння тяжких злочинів», – зазначив Аброськін.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваних і вилучили значну кількість зброї, гранат, боєприпасів і коштовностей.

Поліція підозрює нападників у ще майже 20 розбійних нападах.

Нагадаємо, у Херсоні в понеділок ввечері, 14 травня, зловмисники вчинили розбійний напад на ювелірний магазин у торгово-розважальному центрі. При спробі затримання поліцейськими грабіжники вчинили збройний опір, спалили одну зі своїх машин і зникли.

Поліцейські встановили, що у магазин увірвалися декілька чоловіків у масках. Погрожуючи предметами, схожими на зброю, зловмисники заволоділи ювелірними виробами. Ніхто із громадян не постраждав. Після вчинення злочину підозрювані втекли на автомобілі невідомої марки.

У п’яти областях України введено в дію оперативний план «Сирена» у зв’язку з розбійним нападом.