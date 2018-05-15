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    У п’яти областях введено план «Сирена» через пограбування ювелірного магазину в Херсоні

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    Оперативний штаб Нацполіції&nbsp;
    Оперативний штаб Нацполіції 

    Наразі на базі Нацполіції розгорнуто роботу оперативного штабу

    У п’яти областях України введено в дію оперативний план «Сирена» у зв’язку з розбійним нападом на ювелірний магазин у торгово-розважальному центрі Херсона. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

    «На базі Нацполіції розгорнув роботу оперативний штаб за фактом розбійного нападу на ювелірний магазин в одному з розважальних центрів Херсона. У 5 областях держави введено в дію оперативний план «Сирена». На базі Ситуаційного центру НПУ в цілодобовому режимі працює спеціально створена группа», - доповіли у поліції.

    Відзначимо, що за фактом даного злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій).

    У Херсоні в понеділок ввечері, 14 травня, зловмисники вчинили розбійний напад на ювелірний магазин у торгово-розважальному центрі. При спробі затримання поліцейськими грабіжники вчинили збройний опір, спалили одну зі своїх машин і зникли.

    Поліцейські встановили, що у магазин увірвалися декілька чоловіків у масках. Погрожуючи предметами, схожими на зброю, зловмисники заволоділи ювелірними виробами. Ніхто із громадян не постраждав. Після вчинення злочину підозрювані втекли на автомобілі невідомої марки.

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