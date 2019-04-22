У полоненого моряка Сороки не функціонують чотири пальці



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Василь Сорока

Василя Сороку нещодавно прооперували

У полоненого моряка Василя Сороки, який дістав поранення під час захоплення росіянами українських суден і якого нещодавно прооперували, не функціонують чотири пальці.

Про це повідомив Віктор Сорока – батько Василя Сороки.

Він також розповів про зустріч родичів військовополонених з Володимиром Зеленським до того, як він публічно оголосив, що балотуватиметься у президенти.

Зазначимо, що 21 квітня після оголошення результатів екзит-полів Володимир Зеленський заявив, що спілкувався із родичами військовополонених моряків і зробить все для їхнього повернення додому:

«Сьогодні в мене ще немає офіційного статусу президента України, але я спілкувався з родичами, з матерями наших моряків, я зроблю все, щоб їх повернути, я не можу вам обіцяти, але зроблю все, щоб повернути наших хлопців додому. Це пріоритетна задача не тільки для мене, а й для кожного українця, я переконаний, що всі чекають цього результату», – сказав він.

Нагадаємо, у Росії у Лефортівському райсуді Москви продовжили термін тримання під вартою останнім вісьмом українським морякам.

Як відомо, 25 листопада 2018 року Росія заблокувала проходження до Керченської протоки буксиру «Яни Капу» і катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них були поранені. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Усі полонені були заарештовані так званим судом у Криму, після чого їх перевезли до московських СІЗО «Лефортово» і «Матроська тиша». 26 січня поранених українських моряків перевели з «Матроської тиші» до «Лефортово».

Джерело: Громадське