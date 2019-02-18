У полоні бойовиків утримується 41 український військовий документ



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Полонені українці, захоплені проросійськими бойовиками на Донбасі Фото: youtube.com sv-dnr-tv

З початку 2019 року в полон до ОРДЛО потрапили троє українських військових

У полоні бойовиків «Л/ДНР» перебуває 41 український військовослужбовець

Про це передає «Новинарня».

«Станом на 13.02.2019 представниками незаконних збройних формувань в заручниках утримуються 40 військовослужбовців ЗС України», – йдеться в листі з прес-служби Генштабу.

У ГШ уточнили, що з початку 2019 року в полон до ОРДЛО потрапили троє українських військових.

Нагадаємо, що Ігор Мирончук став четвертим українським військовим, який потрапив у полон до бойовиків з початку 2019 року. Він боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Закарпатський легіон.

Відтак загальне число полонених воїнів ЗСУ в ОРДЛО – 40 плюс ще один (Мирончук).