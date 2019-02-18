  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У полоні бойовиків утримується 41 український військовий

    документ
    • Розсилка
    <span>Полонені українці, захоплені проросійськими бойовиками на Донбасі&nbsp;</span> - У полоні бойовиків утримується 41 український військовий
    Полонені українці, захоплені проросійськими бойовиками на Донбасі 
    Фото: youtube.com sv-dnr-tv

    З початку 2019 року в полон до ОРДЛО потрапили троє українських військових

    У полоні бойовиків «Л/ДНР» перебуває 41 український військовослужбовець

    Про це передає «Новинарня».

    «Станом на 13.02.2019 представниками незаконних збройних формувань в заручниках утримуються 40 військовослужбовців ЗС України», – йдеться в листі з прес-служби Генштабу.

    У ГШ уточнили, що з початку 2019 року в полон до ОРДЛО потрапили троє українських військових.

    im-poloneni

    Нагадаємо, що Ігор Мирончук став четвертим українським військовим, який потрапив у полон до бойовиків з початку 2019 року. Він боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Закарпатський легіон.

    Відтак загальне число полонених воїнів ЗСУ в ОРДЛО – 40 плюс ще один (Мирончук).

    Читайте також
    бойовики на Донбасі ЗСУ полон ОРДЛО військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ