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    У Польщі через мову на українців напав агресивний чоловік

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    Агресивний чоловік був п&rsquo;яний і шукав &laquo;пригод&raquo;, а коли почув, що компанія розмовляє українською, причепився до них - У Польщі через мову на українців напав агресивний чоловік
    Агресивний чоловік був п’яний і шукав «пригод», а коли почув, що компанія розмовляє українською, причепився до них
    Фото: Spotted: MPK Poznań / FB

    Напад стався у Познані на пляжі

    У польському місті Познань на групу українців напав агресивний чоловік, один з українців від удару втратив свідомість. Про це повідомляє портал Epoznan.

    Напад стався у районі Стшешинського озера на пляжі.

    «Невідомий чоловік став кричати груп українців, щоб забиралися геть, вдарив одного з них ногою по голові так, що той втратив свідомість. Після нападу «герой» став тікати, але іншим відпочивальникам його вдалося упіймати» - розповів один з очевидців інциденту.

    За його словами, агресивний чоловік був п’яний і шукав приводу, а коли почув, що компанія розмовляє українською, причепився до них.

    «Поліцейські з водної поліції, що рухалися на човні прибули на місце після повідомлення від відпочивальників. Їм показали місце, де лежить непритомний, побитий чоловік. Йому надали медичну допомогу. У якийсь момент чоловік опритомнів і пояснив, що на нього напав чоловік, вигукуючи гасла на основі національності» - розповіла Марта Мруз з поліції Познані.

    Наразі нападник перебуває під вартою. В понеділок йогом али допитати і висунути звинувачення звинувачення.

    Постраждалого громадянина України віддали під опіку швидкої допомоги.

    Теги: Польща пляжі напад алкогольне сп'яніння українська мова
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    У Польщі через мову на українців напав агресивний чоловік