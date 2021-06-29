У Польщі через мову на українців напав агресивний чоловік
Напад стався у Познані на пляжі
У польському місті Познань на групу українців напав агресивний чоловік, один з українців від удару втратив свідомість. Про це повідомляє портал Epoznan.
Напад стався у районі Стшешинського озера на пляжі.
«Невідомий чоловік став кричати груп українців, щоб забиралися геть, вдарив одного з них ногою по голові так, що той втратив свідомість. Після нападу «герой» став тікати, але іншим відпочивальникам його вдалося упіймати» - розповів один з очевидців інциденту.
За його словами, агресивний чоловік був п’яний і шукав приводу, а коли почув, що компанія розмовляє українською, причепився до них.
«Поліцейські з водної поліції, що рухалися на човні прибули на місце після повідомлення від відпочивальників. Їм показали місце, де лежить непритомний, побитий чоловік. Йому надали медичну допомогу. У якийсь момент чоловік опритомнів і пояснив, що на нього напав чоловік, вигукуючи гасла на основі національності» - розповіла Марта Мруз з поліції Познані.
Наразі нападник перебуває під вартою. В понеділок йогом али допитати і висунути звинувачення звинувачення.
Постраждалого громадянина України віддали під опіку швидкої допомоги.