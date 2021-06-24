У Києві чоловік із гранатою напав на пункт обміну валют (фото, відео)

Розбійний напад скоєно на пункт обміну валют на вул. Наталії Ужвій, 12

Правоохоронці оперативно затримали нападника

У середу, 23 червня, ввечері на вулиці Наталії Ужвій, 12 була спроба розбійного пограбування пункту обміну валют. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Місцевий наркозалежний мешканець увірвався до пункту обміну валют і під погрозою гранати намагався змусити касира віддати гроші.

Жінка натисла кнопку виклику охорони і зловмисник утік.

Завдяки проведенню першочергових оперативних заходів правоохоронці доволі швидко встановили і затримали злодія. Працівниками Подільського Управління поліції в Києві вказаного громадянина затримано в порядку статті 208 КПК України.

Було вирішено провести обшуки в помешканні затриманого, його автівці та гаражі на предмет виявлення інших вибухонебезпечних предметів.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 187 КК України.