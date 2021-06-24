У Києві чоловік із гранатою напав на пункт обміну валют (фото, відео)
Правоохоронці оперативно затримали нападника
У середу, 23 червня, ввечері на вулиці Наталії Ужвій, 12 була спроба розбійного пограбування пункту обміну валют. Про це повідомляє «Київ оперативний».
Місцевий наркозалежний мешканець увірвався до пункту обміну валют і під погрозою гранати намагався змусити касира віддати гроші.
Жінка натисла кнопку виклику охорони і зловмисник утік.
Завдяки проведенню першочергових оперативних заходів правоохоронці доволі швидко встановили і затримали злодія. Працівниками Подільського Управління поліції в Києві вказаного громадянина затримано в порядку статті 208 КПК України.
Було вирішено провести обшуки в помешканні затриманого, його автівці та гаражі на предмет виявлення інших вибухонебезпечних предметів.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 187 КК України.