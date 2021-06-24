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    У Києві чоловік із гранатою напав на пункт обміну валют (фото, відео)

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    Розбійний напад скоєно на пункт обміну валют на вул.&nbsp;Наталії Ужвій, 12 - У Києві чоловік із гранатою напав на пункт обміну валют (фото, відео)
    Розбійний напад скоєно на пункт обміну валют на вул. Наталії Ужвій, 12
    Фото: Київ оперативний

    Правоохоронці оперативно затримали нападника

    У середу, 23 червня, ввечері на вулиці Наталії Ужвій, 12 була спроба розбійного пограбування пункту обміну валют. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Місцевий наркозалежний мешканець увірвався до пункту обміну валют і під погрозою гранати намагався змусити касира віддати гроші.

    Жінка натисла кнопку виклику охорони і зловмисник утік.

    Завдяки проведенню першочергових оперативних заходів правоохоронці доволі швидко встановили і затримали злодія. Працівниками Подільського Управління поліції в Києві вказаного громадянина затримано в порядку статті 208 КПК України.

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    У Києві чоловік із гранатою напав на пункт обміну валют (фото, відео)
    У Києві чоловік із гранатою напав на пункт обміну валют (фото, відео)

    Було вирішено провести обшуки в помешканні затриманого, його автівці та гаражі на предмет виявлення інших вибухонебезпечних предметів.

    Відкрито кримінальне провадження за ст. 187 КК України.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал напад пограбування чоловік
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    У Києві чоловік із гранатою напав на пункт обміну валют (фото, відео)