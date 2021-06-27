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    Виставили русофобом: у Москві жорстоко побили білоруського коміка

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    Причиною нападу на коміка стали його висловлювання в програмі &laquo;Розгони&raquo;, в якій він нібито образив &laquo;російський народ&raquo; - Виставили русофобом: у Москві жорстоко побили білоруського коміка
    Причиною нападу на коміка стали його висловлювання в програмі «Розгони», в якій він нібито образив «російський народ»
    Фото: sntch.com

    Ідрак Мірзалізаде отримував погрози, бо мав необачність пожартувати про росіян

    У центрі Москви жорстоко побили білоруського стендап-коміка азербайджанського походження Ідрака Мірзалізаде. Про це він написав у Instagram таопублікував кадри нападу в YouTube.

    Причиною нападу стали його висловлювання в програмі «Розгони», в якій він нібито образив «російський народ».

    «За останній місяць мені прийшло кілька тисяч погроз, а два дні тому на мене вчинили напад в центрі Москви. Напад був мотивований грошовою винагородою. А причиною всьому стало поширення хвилинного фрагмента, вирваного з контексту гумористичної програми «Розгони», – розповів комік.

    За словами Мірзалізаде, погрози почали надходити після того, як деякі журналісти (у тому числі Володимир Соловйов і телеканал «Царьград») використали фрагмент з передачі з жартом про росіян, виставивши його русофобом.

    «Майже всі, хто писав погрози та образи, не ознайомилися ні з контекстом, ні з передачею, з якої вирізаний фрагмент. З деякими з тих, хто мені писав образи, я починав спілкування – і разом ми приходили до спільного висновку, що людей вводять в оману», – зазначив стендапер.

    «Потрапивши в цю ситуацію, я зіткнувся з радикальними спільнотами, які систематично займаються цькуванням звичайних людей за статевими, расовими та іншими ознаками», – додав Мірзалізаде.

    У згаданому випуску передачі «Розгони» Ідрак описує, як буває складно зняти квартиру людині південного походження. У випуску він також розповідає, як виявив забруднений фекаліями матрац, коли в результаті в'їхав у квартиру. «Мабуть, росіяни обмащуються гівном і лягають спати», – пожартував Мірзалізаде.

    Раніше депутат Державної думи РФ Віталій Мілонов опинився в епіцентрі чергового скандалу. Днями він потрапив на відео, де зафіксовано його конфлікт та бійку зі співробітниками спецстоянки в Кіровському районі Санкт-Петербурга.

    Теги: депутат напад YouTube Instagram
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    Виставили русофобом: у Москві жорстоко побили білоруського коміка