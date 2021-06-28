У Німеччині чоловік із ножем напав на людей на вулиці

Двох поранених з різаними ранами доставили до лікарні

У німецькому місті Ерфурт, що є адміністративним центром федеральної землі Тюрингія на сході ФРН, невідомий нападник поранив ножем двох перехожих. Напад було скоєно вранці у понеділок, 28 червня. Обох поранених з різаними ранами доставили до місцевої лікарні, про важкість їхніх поранень не повідомляється, зауважує агенція AFP.

Нападнику вдалося втекти з місця злочину, у місті розгорнулася спецоперація поліції із залученням вертольота для його пошуку й затримання. За даними правоохоронців, зловмиснику від 20 до 30 років, він має світле волосся та шрами на обличчі, розмовляє німецькою. Мотиви нападу невідомі.

Нагадаємо, під час схожого нападу, що було скоєно 25 червня у місті Вюрцбург у землі Баварія, загинули троє жінок, ще семеро осіб отримали поранення. За даними слідства, зловмисник - 24-річний чоловік із громадянством Сомалі. Він прибув до Німеччини у 2015 році і отримав притулок. Останнім часом мешкав у притулку для безхатьків у Вюрцбурзі. Поліція досі не змогла встановити його мотивів. Раніше повідомлялося, що він проходив лікування у психіатра.

Ножові терористичні атаки ісламістів останніми роками не є рідкістю в Європі та Ізраїлі. Нерідко вони трапляються після п'ятничної молитви мусульман.

З метою запобігання тероризму німецьке МВС просило уряд дозволити йому перехоплювати вміст чатів у популярних месенджерах.

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Джерело: DW