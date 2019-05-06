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    У Польщі через підозрілу сумку евакуювали 500 пасажирів потягу Київ-Перемишль

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    Небезпеки для життя та здоров'я пасажирів не було - У Польщі через підозрілу сумку евакуювали 500 пасажирів потягу Київ-Перемишль
    Небезпеки для життя та здоров'я пасажирів не було
    Фото: Nowiny24

    На місці працювали вибухотехніки, адже були побоювання, що в сумці є вибухівка

    Польські митники у неділю евакуювали 500 пасажирів потягу Київ-Перемишль через підозрілу сумку.

    Про це повідомляє видання Nowiny24.

    Зазначається, що потяг обшукали за допомогою прикордонної собаки. На місці працювали вибухотехніки, адже були побоювання, що в сумці є вибухівка.

    Після вилучення валізи з потяга, виявилося що там лежала їжа. Тому небезпеки для життя та здоров'я пасажирів не було.

    До слова, «Укрзалізниця» з 19 квітня запровадила курсування безпересадкових вагонів сполученням Дніпро – Перемишль.

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