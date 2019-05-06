У Польщі через підозрілу сумку евакуювали 500 пасажирів потягу Київ-Перемишль



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Небезпеки для життя та здоров'я пасажирів не було Фото: Nowiny24

На місці працювали вибухотехніки, адже були побоювання, що в сумці є вибухівка

Польські митники у неділю евакуювали 500 пасажирів потягу Київ-Перемишль через підозрілу сумку.

Про це повідомляє видання Nowiny24.

Зазначається, що потяг обшукали за допомогою прикордонної собаки. На місці працювали вибухотехніки, адже були побоювання, що в сумці є вибухівка.

Після вилучення валізи з потяга, виявилося що там лежала їжа. Тому небезпеки для життя та здоров'я пасажирів не було.

До слова, «Укрзалізниця» з 19 квітня запровадила курсування безпересадкових вагонів сполученням Дніпро – Перемишль.