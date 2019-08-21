У Польщі порахували працівників з України
Легальних українських заробітчан у Польщі майже півмільйона
Влада Польщі фіксує зростання кількості легальних працівників у країні. Найбільше таких працівників — з України.
Про це повідомив речник Закладу соціального страхування Польщі (ZUS) Войцєх Андрусєвич, передає «Польське радіо».
За його словами, від початку 2019 року кількість зареєстрованих у відомстві іноземців зросла на 75 тисяч і станом на кінець червня склала 644 тисячі.
«Звісно, більшість з них, 483 тисячі, є громадянами України. Наступна національна група вже у понад десятеро менша. Ми говоримо про громадян Білорусі, яких є у межах 38 тисяч. Далі маємо грузинів — приблизно 9,5 тисячі, а потім молдаван і громадян Росії — понад 8 тисяч», — розповів Андрусєвич.
Також нагадаємо, що на фабриці концерну LG біля Вроцлава, Польща, від важких виробничих травм помер 28-річний українець.
Раніше повідомлялося, що поблизу населеного пункту Тарнувка у Полковіцькому повіті, що у Польщі, під час розширення водосховища загинув заробітчанин з Тернопільської області.
Крім того повідомлялося, що ослаблення регуляцій в Німеччині може відібрати у Варшави 20-25% українських заробітчан впродовж наступних чотирьох років.