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    У Польщі порахували працівників з України

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    У Польщі порахували працівників з України

    Легальних українських заробітчан у Польщі майже півмільйона

    Влада Польщі фіксує зростання кількості легальних працівників у країні. Найбільше таких працівників — з України.

    Про це повідомив речник Закладу соціального страхування Польщі (ZUS) Войцєх Андрусєвич, передає «Польське радіо».

    За його словами, від початку 2019 року кількість зареєстрованих у відомстві іноземців зросла на 75 тисяч і станом на кінець червня склала 644 тисячі.

    «Звісно, більшість з них, 483 тисячі, є громадянами України. Наступна національна група вже у понад десятеро менша. Ми говоримо про громадян Білорусі, яких є у межах 38 тисяч. Далі маємо грузинів — приблизно 9,5 тисячі, а потім молдаван і громадян Росії — понад 8 тисяч», — розповів Андрусєвич.

    Також нагадаємо, що на фабриці концерну LG біля Вроцлава, Польща, від важких виробничих травм помер 28-річний українець. 

    Раніше повідомлялося, що поблизу населеного пункту Тарнувка у Полковіцькому повіті, що у Польщі, під час розширення водосховища загинув заробітчанин з Тернопільської області.

    Крім того повідомлялося, що ослаблення регуляцій в Німеччині може відібрати у Варшави 20-25% українських заробітчан впродовж наступних чотирьох років.

     Читайте також: Ключ до процвітання. Чи побореться Зеленський за українських заробітчан?
    Польща радіо влада
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