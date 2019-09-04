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    У Польщі затримали українців, яких підозрюють в тероризмі – ЗМІ

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    <span>Українці нібито погрожували влаштувати теракт</span> - У Польщі затримали українців, яких підозрюють в тероризмі – ЗМІ
    Українці нібито погрожували влаштувати теракт

    За даними поліції, затримані опублікували відео з погрозами теракту

    Поліція Варшави в середу, 4 вересня, затримала трьох громадян України, які погрожували влаштувати теракт під час урочистостей з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни. Про це повідомляє місцеве видання Polsat News.

    Затримані - двоє чоловіків і жінка. Вони опублікували в інтернеті відео, в якому погрожували вчинити теракт у Варшаві. Поліція затримала всіх трьох за місцем проживання.

    Про який саме теракт йшлося, поліція не повідомляє, але відомо, що в їхньому будинку виявили та вилучили зброю, але не вогнепальну.

    До слова, 1 вересня Зеленський узяв участь у меморіальних заходах, присвячених 80-м роковинам початку Другої світової війни. Він також провів низку двосторонніх зустрічей, зокрема з президентами Грузії, Литви, Болгарії та Чорногорії, віцепрезидентом США та прем’єр-міністром Бельгії.

    Зеленський у Варшаві заявив про готовність скасувати мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи на польських похованнях минулого сторіччя на території України.

    Він також запропонував своєму польському колезі Анджею Дуді побудувати на кордоні двох країн «спільний меморіал примирення».

     

    теракт ЗМІ поліція
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