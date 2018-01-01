У Польщі водій-українець протаранив на фурі житловий будинок

Фура пошкодила стіну в кімнаті, де спали троє дітей

У селі Дорогуча в Польщі 47-річний українець-водій фури, в'їхав у житловий будинок. Про це повідомляє місцеве видання Dzennik Wschodni. Аварія сталася в ніч на суботу, 27 січня. Вантажівка з'їхала з дороги, протаранила огорожу і врізалася в будинок. Фура пошкодила стіну в кімнаті, де спали троє дітей віком 1, 4 і 11 років. Внаслідок події



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Водій вантажівки був тверезим

Фура пошкодила стіну в кімнаті, де спали троє дітей

У селі Дорогуча в Польщі 47-річний українець-водій фури, в'їхав у житловий будинок.

Про це повідомляє місцеве видання Dzennik Wschodni.

Аварія сталася в ніч на суботу, 27 січня. Вантажівка з'їхала з дороги, протаранила огорожу і врізалася в будинок. Фура пошкодила стіну в кімнаті, де спали троє дітей віком 1, 4 і 11 років.

Внаслідок події ніхто не постраждав.

Водій вантажівки був тверезим. За попередніми даними, він заснув за кермом.

Нагадаємо, сьогодні у Києві на проспекті Перемоги біля університету КПІ сталася масштабна ДТП з потерпілим: водій Chevrolet протаранив п’ять автівок.