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    У Польщі водій-українець протаранив на фурі житловий будинок

    Фура пошкодила стіну в кімнаті, де спали троє дітей
    У селі Дорогуча в Польщі 47-річний українець-водій фури, в'їхав у житловий будинок. Про це повідомляє місцеве видання Dzennik Wschodni. Аварія сталася в ніч на суботу, 27 січня. Вантажівка з'їхала з дороги, протаранила огорожу і врізалася в будинок. Фура пошкодила стіну в кімнаті, де спали троє дітей віком 1, 4 і 11 років. Внаслідок події
    • Сьогодні, 21:28
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    Водій вантажівки був тверезим
    Водій вантажівки був тверезим

    Фура пошкодила стіну в кімнаті, де спали троє дітей

    У селі Дорогуча в Польщі 47-річний українець-водій фури, в'їхав у житловий будинок.

    Про це повідомляє місцеве видання Dzennik Wschodni.

    Аварія сталася в ніч на суботу, 27 січня. Вантажівка з'їхала з дороги, протаранила огорожу і врізалася в будинок. Фура пошкодила стіну в кімнаті, де спали троє дітей віком 1, 4 і 11 років.

    Внаслідок події ніхто не постраждав.

    Водій вантажівки був тверезим. За попередніми даними, він заснув за кермом.

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    Нагадаємо, сьогодні у Києві на проспекті Перемоги біля університету КПІ сталася масштабна ДТП з потерпілим: водій Chevrolet протаранив п’ять автівок.

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