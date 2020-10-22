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    У Польщі за минулу добу коронавірус виявили у понад 12 тис. людей

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    Загальна кількість інфікованих у Польщі від початку пандемії становить понад 214 тисяч, більше як 4 тис. померли - У Польщі за минулу добу коронавірус виявили у понад 12 тис. людей
    Загальна кількість інфікованих у Польщі від початку пандемії становить понад 214 тисяч, більше як 4 тис. померли

    МОЗ також повідомив, що за минулу добу від коронавірусу померла рекорда кількість людей - 168

    У Польщі за минулу добу зафіксовано рекордні показники інфікування і смертності від коронавірусу: 12 107 заражених осіб і 168 померлих.

    Про це у Твіттері повідомляє МОЗ Польщі.

    Зокрема, за минулу добу найбільше інфікованих виявлено у Мазовецькому (адміністративний центр Варшава) – 1579, Великопольському (Познань) – 1516, Малопольському (Краків) воєводствах – 1331.

    За останню добу у Польщі померли 168 пацієнтів, зокрема 31 – безпосередньо від Covid-19, а 137 - від інших хвороб, ускладнених коронавірусною інфекцією.

    Загальна кількість інфікованих у Польщі від початку пандемії становить понад 214 тисяч, більше як 4 тис. померли. Вилікувалися понад 102 тис. осіб.

    У лікарнях Польщі перебувають 10 091 особа, підключені до апаратів ШВЛ 812 осіб.

    Як повідомлялося, від суботи, 17 жовтня, 152 із 314 повітів Польщі переведено в «червону» карантинну зону, в якій почали діяти жорсткі обмеження у зв’язку зі сплеском інфікування коронавірусу. У «червоній» зоні опинилася, зокрема і Варшава.

    Уряд країни створює додаткові лікарні у всіх 16-ти воєводських містах. Зокрема, у Варшаві на Національному стадіоні розгортається тимчасова лікарня на 500 місць.

    Польща лікарня карантин уряд коронавірус
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