Зеленський заявив, що в Україні не планують запроваджувати жорсткий карантин



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Володимир Зеленський анонсував виробництво української вакцини від коронавірусної інфекції, розробкою якої займаються вже понад пів року

Ттакі обмеження можуть повністю зупинити економіку України, - президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні не планують запроваджувати суворий карантин, незважаючи на зростання кількості захворюваності на коронавірус. Про це він сказав в інтерв'ю чотирьом українським телеканалам.

Глава держави пояснив, що такі обмеження можуть повністю зупинити економіку України.

Зеленський запевнив, що питанням додаткового медичного обладнання, медичного забезпечення та кількості лікарів наразі приділяють максимум зусиль.

Також президент анонсував виробництво української вакцини від коронавірусної інфекції, розробкою якої займаються вже понад пів року і нині вона проходить тестування.

«Ми не можемо говорити про все, тому що маємо пройти клінічні дослідження, і це правда. Не маємо права. Вона, скажу так, унікальна. Це не пафос і не популізм. Вона унікальна, тому що не така, як інші. Що важливо, проводилися дослідження, але не на людях», – наголосив він.

Водночас Зеленський зазначив, що не може говорити про терміни появи української вакцини від коронавірусу, і якщо у когось вакцина з'явиться раніше, то Україна її купуватиме.

В Україні за минулу добу, 21 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей - 7 053. Також відомо, що вчора 2 679 пацієнтів одужали, а 116 - померло від ускладнень.

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