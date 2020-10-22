До місяця на лікарняному. Інфекціоніст розповіла, скільки триває захворювання на Covid-19



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Коронавірусна інфекція - це тривале захворювання

У світі вивчають постковідний синдром

Пацієнти, які перенесли коронавірус, можуть перебувати на лікарняному до місяця.

Про це 22 жовтня повідомила лікарка-інфекціоніст Ольга Голубовська під час брифінгу.

«Згідно з нашим нормативним документам, ви можете до місяця перебувати на лікарняному після перенесення коронавірусної інфекції», - зазначила вона.

Голубовська додала, що на даний момент в світі вивчається так званий постковідний синдром у тих, хто поборов захворювання.

«Це буде окрема проблема. Пацієнти повинні перебувати під якимось наглядом», - резюмувала інфекціоністка.

Також медик повідомила, що ця хвороба нічого спільного з грипом не має. І вона назвала три етапи розвитку коронавірусу.

Раніше Голубовська застерегла від вживання антибіотиків при Covid-19.

Зазначимо, що Ольга Голубовська лікувала п'ятого президента Петра Порошенка від коронавірусу. Коли він одужав, він подякував їй за те, що «за півтора тижня поставила його на ноги».

В Україні за минулу добу, 21 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей - 7 053. Також відомо, що вчора 2 679 пацієнтів одужали, а 116 - помер від ускладнень.