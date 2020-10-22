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    Мер столиці Чехії заявив, що піде волонтером у лікарню для хворих на Covid-19

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    Гржиб закінчив медичний факультет Карлового університету за спеціалізацією в радіології і променевій хворобі - Мер столиці Чехії заявив, що піде волонтером у лікарню для хворих на Covid-19
    Гржиб закінчив медичний факультет Карлового університету за спеціалізацією в радіології і променевій хворобі

    Зденек Гржиб повідомив, що з наступного вівторка працюватиме в одній з лікарень Праги

    Мер Праги Зденек Гржиб повідомив, що з наступного тижня піде працювати волонтером в одну з місцевих лікарень, де лікують людей з коронавірусом. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    «З вівторка буду допомагати в одній з празьких лікарень як волонтер. Як і багато інших, я хочу простягнути руку допомоги в ці важкі часи. Людям у лікарнях зараз потрібна вся наша підтримка. Я і далі буду брати участь у зустрічах кризового штабу і міськради. Але особливо зараз я хочу допомогти і використати свою медичну кваліфікацію. Ми всі в цій біді разом», – наголосив мер Праги.

    Гржиб закінчив медичний факультет Карлового університету за спеціалізацією в радіології і променевій хворобі.

    За останні два тижні в Чехії різко зросла кількість хворих на коронавірусну інфекцію. За останню добу їх виявили майже 15 тисяч, майже 4,5 тисячі – госпіталізовані.

    З урахуванням того, що населення Чехії складає трохи більше ніж 10 мільйонів людей, це один із найвищих рівнів поширення хвороби в ЄС.

    На всій території Чехії з 22 жовтня почав діяти локдаун: закриті магазини, крім продовольчих і аптек, не працюють школи, виші і багато бізнесів, людям рекомендували залишатися вдома, на вулицях запровадили масковий режим.

    У мільйонній Празі, якою керує Гржиб, на Covid-19 хворіють понад 17 тисяч людей, і тільки за останню добу до них додалися майже півтори тисячі хворих.

    У місті вже розгортають польовий госпіталь, наданий військовими: в ньому на додаток до празьких лікарень зможуть лікуватися 500 хворих.

    ЄС волонтер Чехія мер Facebook хвороби госпіталь населення коронавірус
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