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    Меган Маркл і принц Гаррі показали свого первістка (фото, відео)

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    <p>Меган сказала журналістам, що їй пощастило отримати &laquo;двох кращих хлопців в світі&raquo;, маючи на увазі чоловіка і сина</p> - Меган Маркл і принц Гаррі показали свого первістка (фото, відео)

    Меган сказала журналістам, що їй пощастило отримати «двох кращих хлопців в світі», маючи на увазі чоловіка і сина

    Герцог і герцогиня Сассекські запросили невелику групу журналістів у зал Святого Георгія Віндзорського замку

    37-річна Меган Маркл і 34-річний принц Гаррі, які стали батьками 6 травня, вперше показали публіці свого новонародженого сина - перше в історії королівської сім'ї немовля змішаної раси (як відомо, сама Меган - наполовину афроамериканка).

    Для цього герцог і герцогиня Сассекські запросили невелику групу журналістів у зал Святого Георгія Віндзорського замку. Уродженка Каліфорнії Меган наполягла на тому, щоб серед них були представники американських ЗМІ - зокрема, телеканалу CBS.

    В Віндзор прибула близька подруга Маркл - телеведуча Гейл Кінг, яка була також серед гостей на вечірці baby shower в Нью-Йорку. Це було зроблено, як повідомили помічники герцогині, для того, щоб «виразити міжнародний інтерес до цієї теми».

    Кінг і її команда були єдиними іноземними журналістами на фотосесії.

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    Меган Маркл і принц Гаррі показали свого первістка (фото, відео)
    Меган Маркл і принц Гаррі показали свого первістка (фото, відео)
    Меган Маркл і принц Гаррі показали свого первістка (фото, відео)

    Британська преса не була в захваті від присутності американських колег. Ще більше образилися репортери з Австралії, Канади, Нової Зеландії та інших країн Британської співдружності націй, яких взагалі не запросили - хоча королева Єлизавета досі формально залишається главою їх держав. Рішення Сассексів, як пише Daily Mail, було названо «ляпасом Співдружності».

    Меган сказала журналістам, що їй пощастило отримати «двох кращих хлопців в світі», маючи на увазі чоловіка і сина. А Гаррі пожартував про спокійний характер дитини, зазначивши: «Навіть не знаю, від кого він його успадкував».

    Ім’я дитини ще не оголосили.

    Нагадаємо, 6 травня Меган Маркл народила сина. Пологи 37-річної герцогині Сассекської відбулися в лікарні.

    Джерело: Факты и комментарии

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