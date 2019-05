Меган Маркл і принц Гаррі показали свого первістка (фото, відео)

Герцог і герцогиня Сассекські запросили невелику групу журналістів у зал Святого Георгія Віндзорського замку

37-річна Меган Маркл і 34-річний принц Гаррі, які стали батьками 6 травня, вперше показали публіці свого новонародженого сина - перше в історії королівської сім'ї немовля змішаної раси (як відомо, сама Меган - наполовину афроамериканка).

Для цього герцог і герцогиня Сассекські запросили невелику групу журналістів у зал Святого Георгія Віндзорського замку. Уродженка Каліфорнії Меган наполягла на тому, щоб серед них були представники американських ЗМІ - зокрема, телеканалу CBS.

В Віндзор прибула близька подруга Маркл - телеведуча Гейл Кінг, яка була також серед гостей на вечірці baby shower в Нью-Йорку. Це було зроблено, як повідомили помічники герцогині, для того, щоб «виразити міжнародний інтерес до цієї теми».

Кінг і її команда були єдиними іноземними журналістами на фотосесії.

Британська преса не була в захваті від присутності американських колег. Ще більше образилися репортери з Австралії, Канади, Нової Зеландії та інших країн Британської співдружності націй, яких взагалі не запросили - хоча королева Єлизавета досі формально залишається главою їх держав. Рішення Сассексів, як пише Daily Mail, було названо «ляпасом Співдружності».

Меган сказала журналістам, що їй пощастило отримати «двох кращих хлопців в світі», маючи на увазі чоловіка і сина. А Гаррі пожартував про спокійний характер дитини, зазначивши: «Навіть не знаю, від кого він його успадкував».

Ім’я дитини ще не оголосили.

Meghan and Harry could not hide their delight as they posed for pictures with their baby son. Meghan said: “He has the sweetest temperament, he’s really calm.” pic.twitter.com/OsW6vgRHnt