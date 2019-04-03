Фрегати НАТО побували в Одесі: опубліковані вражаючі фото з кораблів



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Фото: Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Перший заступник командувача Військово-Морських Сил ЗСУ віце-адмірал Андрій Тарасов провів протокольну зустріч із командирами фрегатів

В порту Одеси побували фрегат FFH333 «Торонто» Королівських Військово-морських сил Канади та фрегат Військово-морських сил Іспанії F81 «Санта Марія».

Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

До Одеси кораблі, які несуть патрулювання в Середземному морі у складі 2-ї Постійної військово-морської групи НАТО «SNMG2», прибули 1 квітня з дружнім візитом - на відпочинок на три дні.

Зазначається, що у Чорноморський регіон «Торонто» та «Санта Марія» увійшли у складі загону кораблів під командуванням флагмана - фрегату Військово-морських сил Нідерландів F805 «Еверстен», а також турецького фрегату F493 «Геліболу», які цими днями гостювали в інших портах країн Причорномор’я.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що начальник штабу – перший заступник командувача Військово-Морських Сил ЗСУ віце-адмірал Андрій Тарасов провів протокольну зустріч із командирами фрегату «Санта Марія» - капітаном 2 рангу Франциско Ксав’єром Руісом та фрегату «Торонто» - капітаном 2 рангу Мартіном Флуетом.

Повідомляється, що після відвідин Одеси, кораблі братимуть участь в навчаннях типу «PASSEX» спільно з кораблями Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Метою навчань в акваторії Чорного моря є підвищення сумісності українських кораблів з кораблями НАТО і держав-партнерів.