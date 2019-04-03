Фрегати НАТО побували в Одесі: опубліковані вражаючі фото з кораблів
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Перший заступник командувача Військово-Морських Сил ЗСУ віце-адмірал Андрій Тарасов провів протокольну зустріч із командирами фрегатів
В порту Одеси побували фрегат FFH333 «Торонто» Королівських Військово-морських сил Канади та фрегат Військово-морських сил Іспанії F81 «Санта Марія».
Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.
До Одеси кораблі, які несуть патрулювання в Середземному морі у складі 2-ї Постійної військово-морської групи НАТО «SNMG2», прибули 1 квітня з дружнім візитом - на відпочинок на три дні.
Зазначається, що у Чорноморський регіон «Торонто» та «Санта Марія» увійшли у складі загону кораблів під командуванням флагмана - фрегату Військово-морських сил Нідерландів F805 «Еверстен», а також турецького фрегату F493 «Геліболу», які цими днями гостювали в інших портах країн Причорномор’я.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що начальник штабу – перший заступник командувача Військово-Морських Сил ЗСУ віце-адмірал Андрій Тарасов провів протокольну зустріч із командирами фрегату «Санта Марія» - капітаном 2 рангу Франциско Ксав’єром Руісом та фрегату «Торонто» - капітаном 2 рангу Мартіном Флуетом.
Повідомляється, що після відвідин Одеси, кораблі братимуть участь в навчаннях типу «PASSEX» спільно з кораблями Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Метою навчань в акваторії Чорного моря є підвищення сумісності українських кораблів з кораблями НАТО і держав-партнерів.
Фрегат Королівських ВМС «Торонто» належить до кораблів класу «Галіфакс» водотоннажністю близько 4000 тонн, що з 1992 року перебувають на озброєнні ВМС Канади. Озброєний протикорабельними ракетами «Гарпун», протичовновими торпедами «Марк-46», протиповітряним зенітно-ракетним комплексом, а також артилерійською носовою 57-мм гарматою. Крам того на борту є десантний вертоліт CH-148 «Циклон».
Фрегат іспанських ВМС «Санта Марія» є першим із шести іспанських фрегатів однойменного типу. Він побудований на верфі компанії «Базан» на основі дуже вдалих американських фрегатів типу «Олівер Газард Перрі». Корабель прийнятий до складу флоту в жовтні 1986 року. Довжина корабля 139 метрів, ширина 14,3 метра. Водотоннажність близько 4000 тонн. Дві газові турбіни сумарною потужністю 41 тисяч кінських сил розганяють фрегат до 30 вузлів. Фрегат озброєний протикорабельними ракетами «Гарпун», які запускаються з носової пускової установки одночасно із зенітними ракетами SM-1. Протичовнове озброєння складається з двох тритрубних торпедних апаратів МК-32. Також у складі корабля є авіаційна група з двох вертольотів SH-60.