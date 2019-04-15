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    Есмінець USS Ross увійшов в акваторію Чорного моря

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    Есмінець USS Ross увійшов в акваторію Чорного моря
    Фото: twitter.com/YorukIsik

    Есмінець USS Ross входить до складу 6-го флоту США

    Американський ракетний есмінець USS Ross ввечері 14 квітня увійшов в акваторію Чорного моря.

    Есмінець USS Ross у неділю пройшов Босфор у супроводі катерів турецької берегової охорони.

    Це вже четвертий американський військовий корабель у Чорному морі з початку року. Для есмінця USS Ross, який входить до складу 6-го флоту США, це вже восьме патрулювання в цій зоні відповідальності. 

    Раніше повідомлялося, що в порту Одеси побували фрегат FFH333 «Торонто» Королівських військово-морських сил Канади та фрегат військово-морських сил Іспанії F81 «Санта Марія».

    До Одеси кораблі, які несуть патрулювання в Середземному морі у складі 2-ї Постійної військово-морської групи НАТО «SNMG2», прибули 1 квітня з дружнім візитом - на відпочинок на три дні.

    Джерело: Європейська правда

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