Есмінець USS Ross увійшов в акваторію Чорного моря



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Фото: twitter.com/YorukIsik

Есмінець USS Ross входить до складу 6-го флоту США

Американський ракетний есмінець USS Ross ввечері 14 квітня увійшов в акваторію Чорного моря.

Есмінець USS Ross у неділю пройшов Босфор у супроводі катерів турецької берегової охорони.

4th @USNavy ship to visit BlackSea since the beginning of 2019: Arleigh Burke class AEGIS guided missile destroyer USS Ross is on its eighth patrol in the #US6thFleet area of operations in support of U.S. security interests & to show support & train with allies, friends pic.twitter.com/ifVY42NvTK — Yörük Işık (@YorukIsik) 14 апреля 2019 г.

Це вже четвертий американський військовий корабель у Чорному морі з початку року. Для есмінця USS Ross, який входить до складу 6-го флоту США, це вже восьме патрулювання в цій зоні відповідальності.

Раніше повідомлялося, що в порту Одеси побували фрегат FFH333 «Торонто» Королівських військово-морських сил Канади та фрегат військово-морських сил Іспанії F81 «Санта Марія».

До Одеси кораблі, які несуть патрулювання в Середземному морі у складі 2-ї Постійної військово-морської групи НАТО «SNMG2», прибули 1 квітня з дружнім візитом - на відпочинок на три дні.

Джерело: Європейська правда