Есмінець USS Ross увійшов в акваторію Чорного моря

Есмінець USS Ross входить до складу 6-го флоту США

Американський ракетний есмінець USS Ross ввечері 14 квітня увійшов в акваторію Чорного моря.

Есмінець USS Ross у неділю пройшов Босфор у супроводі катерів турецької берегової охорони.

4th @USNavy ship to visit BlackSea since the beginning of 2019: Arleigh Burke class AEGIS guided missile destroyer USS Ross is on its eighth patrol in the #US6thFleet area of operations in support of U.S. security interests & to show support & train with allies, friends pic.twitter.com/ifVY42NvTK