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    Новини

    Під Києвом СБУ виявила склад з авіаційним озброєнням

    • Розсилка
    Під Києвом СБУ виявила склад з авіаційним озброєнням
    Фото: СБУ

    У Службі безпеки стверджують, що фігуранти справи планували вивезти арсенал до Африки

    У селі Новосілки на Київщині силовики виявили місце незаконного зберігання арсеналу військового авіаційного озброєння.

    Про це повідомила прес-служба СБУ.

    Кияни зберігали в одному з приватних помешкань у селі військові засоби ураження.

    «Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці вилучили з території домоволодіння шість уніфікованих блоків типу УБ-32 для стрільби некерованими авіаційними ракетами С-5, призначених для використання на винищувачах типу МіГ-21, винищувачах-бомбардувальниках типу МіГ-27 та бойових ударних гелікоптерах типу Мі-24», - йдеться у повідомленні.

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    Під Києвом СБУ виявила склад з авіаційним озброєнням
    Під Києвом СБУ виявила склад з авіаційним озброєнням
    Під Києвом СБУ виявила склад з авіаційним озброєнням

    «За оперативною інформацією спецслужби виявлене озброєння фігуранти справи планували вивезти з порушенням встановленого порядку експортного контролю в деякі країни Африки для використання у військових конфліктах», - зазначають в СБУ.

    Наразі тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконної діяльності, та встановлення місця походження виявленого озброєння.

    СБУ військові озброєння
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