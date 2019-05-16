Під Києвом СБУ виявила склад з авіаційним озброєнням
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Розсилка
У Службі безпеки стверджують, що фігуранти справи планували вивезти арсенал до Африки
У селі Новосілки на Київщині силовики виявили місце незаконного зберігання арсеналу військового авіаційного озброєння.
Про це повідомила прес-служба СБУ.
Кияни зберігали в одному з приватних помешкань у селі військові засоби ураження.
«Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці вилучили з території домоволодіння шість уніфікованих блоків типу УБ-32 для стрільби некерованими авіаційними ракетами С-5, призначених для використання на винищувачах типу МіГ-21, винищувачах-бомбардувальниках типу МіГ-27 та бойових ударних гелікоптерах типу Мі-24», - йдеться у повідомленні.
«За оперативною інформацією спецслужби виявлене озброєння фігуранти справи планували вивезти з порушенням встановленого порядку експортного контролю в деякі країни Африки для використання у військових конфліктах», - зазначають в СБУ.
Наразі тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконної діяльності, та встановлення місця походження виявленого озброєння.