У Порошенка анонсували перемовини з Меркель наступного тижня
- Вчора, 23:56
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Політики планують обговорити питання подальшого залучення Німеччини до врегулювання ситуації на Донбасі
Президент України Петро Порошенко на наступному тижні може обговорити з канцлером Німеччини Ангелою Меркель подальше залучення Німеччини до врегулювання ситуації на Донбасі і питання миротворчої місії ООН.
Про це повідомив заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв в ефірі одного з українських телеканалів.
«Не виключаю, що вже наступного тижня відбудеться також контакт нашого президента з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Під час розмови обговорять, звичайно, і питання подальшого залучення Німеччини до врегулювання ситуації на Донбасі, обговорять нові ініціативи, які закладені в німецькому коаліційній угоді, зокрема мова йде про розгортання миротворчої операції ООН на окупованому Донбасі», - сказав Єлісєєв.
Нагадаємо, уряд великої коаліції в Німеччині має намір і надалі підтримувати Україну на шляху реформ і домагатися відновлення її територіальної цілісності.
До слова, голова Мюнхенській конференції з безпеки Вольфганг Ішингер анонсував зустріч Нормандської четвірки, яка відбудеться на полях конференції.
Джерело: Інтерфакс-Україна