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    У потрійній ДТП на трасі Харків – Дніпро загинув чоловік

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    <span>Для водія ВАЗ отримані травми виявилися несумісними з життям</span> - У потрійній ДТП на трасі Харків – Дніпро загинув чоловік
    Для водія ВАЗ отримані травми виявилися несумісними з життям
    Фото: Нацполіція

    Четверо людей із травмами шпиталізували

    На автодорозі Харків – Дніпро 2 березня близько 4:25 сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів, у результаті чого одна людина загинула, ще четверо отримали травми.

    Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

    «Слідчими попередньо встановлено, що автомобіль ВАЗ під керуванням 74-річного чоловіка на заокругленні виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажівкою DAF. Після цього ВАЗ продовжив некерований рух по зустрічній смузі та зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes, в салоні якого перебувало 8 пасажирів. Пасажири Mercedes від госпіталізації відмовилися», – йдеться в повідомленні.

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    У потрійній ДТП на трасі Харків – Дніпро загинув чоловік
    У потрійній ДТП на трасі Харків – Дніпро загинув чоловік

    У результаті ДТП водій автомобіля ВАЗ від отриманих травм помер на місці пригоди, чотирьох пасажирів госпіталізували.

    Наразі встановлюються всі обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

    Харків ДТП Дніпро водій автомобіль поліція
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