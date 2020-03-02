У потрійній ДТП на трасі Харків – Дніпро загинув чоловік



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Для водія ВАЗ отримані травми виявилися несумісними з життям Фото: Нацполіція

Четверо людей із травмами шпиталізували

На автодорозі Харків – Дніпро 2 березня близько 4:25 сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів, у результаті чого одна людина загинула, ще четверо отримали травми.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

«Слідчими попередньо встановлено, що автомобіль ВАЗ під керуванням 74-річного чоловіка на заокругленні виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажівкою DAF. Після цього ВАЗ продовжив некерований рух по зустрічній смузі та зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes, в салоні якого перебувало 8 пасажирів. Пасажири Mercedes від госпіталізації відмовилися», – йдеться в повідомленні.

У результаті ДТП водій автомобіля ВАЗ від отриманих травм помер на місці пригоди, чотирьох пасажирів госпіталізували.

Наразі встановлюються всі обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.