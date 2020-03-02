Під Києвом люди перекрили дорогу після наїзду авто на пішохода



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Під Києвом люди перекрили дорогу після наїзду авто на пішохода Фото: Київ оперативний

Люди вимагають вирішити ситуацію із пішохідним переходом, на якому часто стаються ДТП

У Києво-Святошинському районі в селі Білогородка автомобіль збив пішохода ввечері неділі, 1 березня.

Про це передає «Київ.Оперативний».

Зазначається, що потерпілого у важкому стані доправили до лікарні в Боярці. У цей же час місцеві жителі вирішили влаштувати мітинг, перекривши дорогу.

Повідомляється, що за пів року на цьому місці сталося уже шість аварій, коли пішоходи опинялися під колесами автомобілів.

Люди вимагають встановити на цьому пішохідному переході світлофор, оскільки вночі перехід, як зазначають мешканці Білогородки, абсолютно не видно.

Нагадаємо, у Києві ввечері 29 лютого водій не впорався із кермуванням та вилетів з дороги у Русанівський канал.

Як повідомлялося, у Києві п’яний за кермом мікроавтобуса в’їхав в причеп вантажівки.