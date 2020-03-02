  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві п’яний далекобійник на фурі з алкоголем зніс відбійник (фото, відео)

    • Розсилка
    У Києві п’яний далекобійник на фурі з алкоголем зніс відбійник (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    У водія виявлено 2,03 проміле алкоголю в крові

    У ніч на понеділок, 2 березня, на Бориспільському шосе в Києві у ДТП потрапила навантажена фура: DAF з'їхав з дороги, зніс близько десяти метрів відбійника і врізався в стовп.

    Аварія сталася близько другої години ночі. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, фура, завантажена коньяком, шампанським і іншими алкогольними напоями, з'їхала з траси. Багатотонна машина «зажувала» під себе відбійник і врізалася в стовп.

    Водій мав ознаки алкогольного сп'яніння і йому запропонували пройти тест за допомогою драгера. Прилад показав цифри в 2,03 проміле алкоголю в крові, що в десять разів перевищує норму. Пізніше чоловік зізнався, що перед початком руху пив горілку. На нього складуть протокол за статтею 130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння).

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    У Києві п’яний далекобійник на фурі з алкоголем зніс відбійник (фото, відео)
    У Києві п’яний далекобійник на фурі з алкоголем зніс відбійник (фото, відео)
    У Києві п’яний далекобійник на фурі з алкоголем зніс відбійник (фото, відео)
    У Києві п’яний далекобійник на фурі з алкоголем зніс відбійник (фото, відео)
    У Києві п’яний далекобійник на фурі з алкоголем зніс відбійник (фото, відео)
    У Києві п’яний далекобійник на фурі з алкоголем зніс відбійник (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Далекобійник не отримав важких травм.

    Далекобійник не отримав важких травм.

    Як повідомлялося, 1 березня у Києво-Святошинському районі в селі Білогородка автомобіль збив пішохода.  Потерпілого у важкому стані доправили до лікарні в Боярці. У цей же час місцеві жителі вирішили влаштувати мітинг, перекривши дорогу.

    Національна поліція України ДТП Київ вантажівки водій алкогольне сп'яніння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ