У Києві п’яний далекобійник на фурі з алкоголем зніс відбійник (фото, відео)



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Фото: Інформатор

У водія виявлено 2,03 проміле алкоголю в крові

У ніч на понеділок, 2 березня, на Бориспільському шосе в Києві у ДТП потрапила навантажена фура: DAF з'їхав з дороги, зніс близько десяти метрів відбійника і врізався в стовп.

Аварія сталася близько другої години ночі. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, фура, завантажена коньяком, шампанським і іншими алкогольними напоями, з'їхала з траси. Багатотонна машина «зажувала» під себе відбійник і врізалася в стовп.

Водій мав ознаки алкогольного сп'яніння і йому запропонували пройти тест за допомогою драгера. Прилад показав цифри в 2,03 проміле алкоголю в крові, що в десять разів перевищує норму. Пізніше чоловік зізнався, що перед початком руху пив горілку. На нього складуть протокол за статтею 130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння).

Далекобійник не отримав важких травм.

Далекобійник не отримав важких травм.

Як повідомлялося, 1 березня у Києво-Святошинському районі в селі Білогородка автомобіль збив пішохода. Потерпілого у важкому стані доправили до лікарні в Боярці. У цей же час місцеві жителі вирішили влаштувати мітинг, перекривши дорогу.