У позові України до ЄСПЛ проти РФ вказані конкретні прізвища росіян – Петренко



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Міністр підкреслив, що вперше українським урядом подається юридичний документ проти РФ, який описує масові порушення прав українців

Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що у новому позові України до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти Російської Федерації вказані конкретні прізвища росіян, які причетні до незаконних утримань українців на території Росії та в окупованому Криму.

Про це Петренко написав у Twitter в понеділок, 13 серпня.

«Вперше українським урядом подається юридичний документ проти РФ, який описує масові порушення прав українців на території країни-агресора. Також у документі вказані конкретні прізвища причетних до цього посадовців», - повідомив міністр.

Він зауважив, що це дає Україні «аргументи для міжнародних партнерів щодо введення додаткових персональних санкцій проти керівництва Росії».

Раніше повідомлялося, що Україна підготувала новий позов до ЄСПЛ проти Росії.

Заступник міністра юстиції - уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина повідомив, що у заяві описано порушення щодо 71 політв’язня на 130 сторінках із близько трьох тисяч сторінок доповнень.