У Придністров'ї з’явився пам’ятник російському «миротворцю» (фото)

Пам'ятнику російському військовому має дуже потворний вигляд

У Придністров'ї встановлено пам'ятник російському військовому. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook публіцист Олександр Твєрской. «У Придністров'ї відкрили пам'ятник російському миротворцю», - написав він. Пам’ятник навіть був освячений священником. Як відомо, Молдова вимагає виведення російський військ з



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Пам'ятник російському військовому у Придністров'ї

Пам'ятнику російському військовому має дуже потворний вигляд

У Придністров'ї встановлено пам'ятник російському військовому. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook публіцист Олександр Твєрской.

«У Придністров'ї відкрили пам'ятник російському миротворцю», - написав він.

Пам’ятник навіть був освячений священником.





Як відомо, Молдова вимагає виведення російський військ з території країни.

В Кишиневі підготували власний план щодо вирішення Придністровського конфлікту.

Документ починається із констатації необхідності виведення військ РФ із території Молдови. Кишинів не визнає статусу Оперативної групи російських військ, які в Придністров’ї охороняють склади із зброєю, яка розташована там із часу краху СРСР. Також Молдова хотіла б перетворити нинішню військову миротворчу операцію за участю РФ в місію із гарантування миру на основі міжнародного мандату. В цьому сенсі тези не є новими, що визнають і представники Молдови.