  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Придністров'ї з’явився пам’ятник російському «миротворцю» (фото)

    Пам'ятнику російському військовому має дуже потворний вигляд
    У Придністров'ї встановлено пам'ятник російському військовому. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook публіцист Олександр Твєрской. «У Придністров'ї відкрили пам'ятник російському миротворцю», - написав він. Пам’ятник навіть був освячений священником. Як відомо, Молдова вимагає виведення російський військ з
    • Сьогодні, 09:19
    • Розсилка
    Пам'ятник російському військовому у Придністров'ї
    Пам'ятник російському військовому у Придністров'ї

    Пам'ятнику російському військовому має дуже потворний вигляд

    У Придністров'ї встановлено пам'ятник російському військовому. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook публіцист Олександр Твєрской.

    «У Придністров'ї відкрили пам'ятник російському миротворцю», - написав він.

    Пам’ятник навіть був освячений священником.


    8_16

    Як відомо, Молдова вимагає виведення російський військ з території країни. 

    В Кишиневі підготували власний план щодо вирішення Придністровського конфлікту. 

    Документ починається із констатації необхідності виведення військ РФ із території Молдови. Кишинів не визнає статусу Оперативної групи російських військ, які в Придністров’ї охороняють склади із зброєю, яка розташована там із часу краху СРСР. Також Молдова хотіла б перетворити нинішню військову миротворчу операцію за участю РФ в місію із гарантування миру на основі міжнародного мандату. В цьому сенсі тези не є новими, що визнають і представники Молдови.

    Читайте також
    Росія Молдова військові Придністров'я
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ