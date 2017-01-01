У Придністров'ї з’явився пам’ятник російському «миротворцю» (фото)
- Сьогодні, 09:19
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Пам'ятнику російському військовому має дуже потворний вигляд
У Придністров'ї встановлено пам'ятник російському військовому. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook публіцист Олександр Твєрской.
«У Придністров'ї відкрили пам'ятник російському миротворцю», - написав він.
Пам’ятник навіть був освячений священником.
Як відомо, Молдова вимагає виведення російський військ з території країни.
В Кишиневі підготували власний план щодо вирішення Придністровського конфлікту.
Документ починається із констатації необхідності виведення військ РФ із території Молдови. Кишинів не визнає статусу Оперативної групи російських військ, які в Придністров’ї охороняють склади із зброєю, яка розташована там із часу краху СРСР. Також Молдова хотіла б перетворити нинішню військову миротворчу операцію за участю РФ в місію із гарантування миру на основі міжнародного мандату. В цьому сенсі тези не є новими, що визнають і представники Молдови.