У Молдові розробили цілісний план врегулювання Придністровського конфлікту

Кишинів запропонує Тирасполю модель Гагаузької автономії

В Кишиневі підготували власний план щодо вирішення Придністровського конфлікту. Сам план називається «Бачення» і вміщається на восьми сторінках. Про це пише видання «Коммерсантъ» із посиланням на чотири різних анонімних джерела. Основу даного плану писали експерти із практичним досвідом роботи – Ігор Мунтяну і Юліан



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Кишинів запропонує Тирасполю модель Гагаузької автономії

В Кишиневі підготували власний план щодо вирішення Придністровського конфлікту. Сам план називається «Бачення» і вміщається на восьми сторінках. Про це пише видання «Коммерсантъ» із посиланням на чотири різних анонімних джерела.

Основу даного плану писали експерти із практичним досвідом роботи – Ігор Мунтяну і Юліан Кіфу, а після цього його доопрацьовували віце-прем’єр-міністр Молдови з реінтеграції Георге Белан і посол МЗС країни із особливих доручень Іон Ставіле.

План був готовий іще наприкінці літа 2017 року, а презентувати його планують найближчим часом. Не виключено, що це станеться на засіданні керівників МЗС країн ОСБЄ у Відні 7-8 грудня.

Документ починається із констатації необхідності виведення військ РФ із території Молдови. Кишинів не визнає статусу Оперативної групи російських військ, які в Придністров’ї охороняють склади із зброєю, яка розташована там із часу краху СРСР. Також Молдова хотіла б перетворити нинішню військову миротворчу операцію за участю РФ в місію із гарантування миру на основі міжнародного мандату. В цьому сенсі тези не є новими, що визнають і представники Молдови.

Новизною «Бачення» є те, що в ньому пропонують замість молдовського, який діє на основі кирилиці, говорити про румунську мову як одну із трьох головних в Придністров’ї. Очікується, що постановка питання таким чином викличе значні суперечки. Особливо на фоні того, що в самій Молдові і досі не врегульовано до кінця питання офіційної мови.

Майбутній юридичний статус Придністров’я після врегулювання конфлікту на основі плану Кишинева буде нагадувати статус Гагаузії. Передбачається зберегти всі основні органи влади, однак позбавити парламент регіону права законотворчості, а лише дати можливість схвалювати нормативні акти. Деякі експерти вважають, що така мінімалістська позиція є лише частиною переговорної стратегії Молдови, яка може мінятися, якщо Тирасполь буде готовий іти на справжні компроміси.

Цей документ є важливим, оскільки чітко фіксує чи не вперше за довгі роки наявну цілісну позицію Молдови в плані вирішення конфлікту. У 2015 році колишній прем’єр-міністр Валерій Стрілець заявив, що в Кишинева немає цілісного плану, як врегулювати конфлікт на Дністрі.