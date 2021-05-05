У прикордонній службі розповіли, чи можна російському реперу Басті бути в Україні

В кінці червня 2021 року у репера заплановані концерти в Києві

Нагадаємо, що у 2017 році Басті заборонили в'їзд в Україну через відвідування анексованого Росією Криму

У прикордонній службі України заявили, що заборонений СБУ репер Баста (Василь Вакуленко) зараз має право на в'їзд в Україну. Про це повідомляє «Страна».

«Заборона на в'їзд, яка діяла щодо даної особи, закінчилася восени минулого року, якщо я не помиляюся. На цей час заборони щодо в'їзду йому в Україну правоохоронними органами не визначено», – зазначив спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Нагадаємо, що у 2017 році Басті заборонили в'їзд в Україну через відвідування анексованого Росією Криму. Обмеження діяло до 16 вересня 2020 року.

В кінці червня 2021 року у репера заплановані концерти в Києві. Днями його побачили в одному зі столичних ресторанів.

Як раніше писав «Главком», на вулиці Хрещатик у центрі Києва біля ресторану «Мокко» охорона російського репера Василя Вакуленка, відомого як Баста, напала на чоловіка. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook активіст Сергій Стерненко.

«Охорона росіянина Басти намагалась побити українця, який питав у нього про Крим, а іншого чоловіка змусила видаляти відео інциденту… Усе це зафіксовано на відео», – написав він.